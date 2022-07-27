Cómo afecta el ejercicio al sistema inmunológico

Todo comienza a nivel celular.

"Las contracciones musculares provocan la liberación de citocina, que regula la actividad inmunológica celular", dice el Dr. Sean Heffron, cardiólogo preventivo y experto en salud deportiva en el Centro para la prevención de enfermedades cardiovasculares en el NYU Langone Health.

Las citocinas son pequeñas proteínas que indican actividad a las células sanguíneas y del sistema inmunológico. Básicamente, son mensajeros celulares y parte crucial de la respuesta inmunológica del cuerpo a patógenos causantes de enfermedades e inflamación, según la American Cancer Society.

Existen diferentes tipos de citocinas en el cuerpo: las proinflamatorias y antiinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias fomentan la inflamación en la respuesta inmunológica del cuerpo para activar la labor de reducción de inflamación de las citocinas antiinflamatorias.