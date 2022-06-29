Los mejores ejercicios con banda de resistencia para principiantes

Las bandas de resistencia pueden servir como una herramienta clave para activar los músculos por varias razones. Antes de lanzarte a tu próximo entrenamiento, las bandas de resistencia pueden fomentar la activación aislando los grupos musculares que buscas trabajar durante tu sesión de ejercicios. Por otra parte, las bandas de resistencia pueden ayudar a solucionar un desafío postural común: el síndrome de Janda.

El síndrome de Janda puede producirse en todo el cuerpo, en la parte superior del cuerpo o en la parte inferior, respectivamente. Muy pero muy común en las personas que permanecen sentadas durante una gran parte del día, el síndrome de Janda genera tensión de la parte anterior del cuerpo (como los hombros y las caderas) y debilitamiento de la cadena posterior (como los glúteos, la espalda y los isquiotibiales).

Cuando esto ocurre, puedes notar que estás en una posición encorvada permanente, incluso cuando te alejas de tu escritorio. Cuando esto sucede, tu cadena posterior podría beneficiarse de un poco de atención adicional antes de tu próximo entrenamiento para garantizar que tus patrones de movimiento sean tan eficientes y potentes como sea posible. Para eso puedes introducir la banda de resistencia.

Por ejemplo, un estudio de 2016 publicado en la Journal of Physical Therapy Science halló que los participantes que utilizaron bandas de resistencia para abordar problemas de hombros redondeados y la postura de la cabeza hacia adelante (dos componentes del síndrome cruzado de la parte superior del cuerpo) informaron de una mejora significativa de su alineación después de realizar un simple conjunto de movimientos específicos para activar los músculos afectados.

Las bandas de resistencia pueden fomentar una postura adecuada mediante la activación de los músculos que podrían estar un poco descuidados a lo largo de tu rutina diaria. Una vez que consigues una postura adecuada, los entrenamientos pueden mejorar sustancialmente: estarás aprovechando los músculos apropiados para hacer el trabajo en lugar de compensarlo.