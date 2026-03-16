¿Cuál es la diferencia entre los tenis de correr y de caminar?

Forma curva y altura del talón



El talón curvo suele notarse al mirar los tenis de lado, ya que sobresale ligeramente en la parte inferior trasera. La altura del talón es la altura de la parte posterior de los tenis. Por lo general, una mayor altura en esta zona está asociada con más amortiguación y mejor responsividad.

Calzado de correr

Al correr, el cuerpo puede soportar entre dos y tres veces su peso en cada zancada, por lo que los tenis de correr necesitan entresuelas más gruesas y responsivas. Por eso, suelen incorporar espumas más avanzadas, pensadas para soportar cargas repetidas de alto impacto.

Calzado para caminar

Al caminar, en cambio, siempre hay un pie en contacto con el suelo, por lo que el nivel de impacto es menor y no se necesita tanta amortiguación. Con menos amortiguación, los tenis de caminar suelen ser más ligeros, lo que facilita un paso más natural y eficiente. Además, los tenis de caminar suelen tener entresuelas más firmes, diseñadas para favorecer un movimiento hacia adelante más controlado, en lugar de un rebote.