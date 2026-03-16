¿Cuál es la diferencia entre los tenis de correr y de caminar?

Tenis de correr vs. tenis de caminar: ¿cuál es la diferencia?
Guía de compra
Tenis de caminar vs. de correr: ¿son lo mismo? Conoce las diferencias clave en amortiguación, flexibilidad y diseño para elegir el calzado adecuado según tu actividad.
Conclusiones rápidas:
- Los tenis de correr están diseñados para soportar un mayor impacto y favorecer la propulsión hacia adelante.
- Los tenis de caminar, en cambio, priorizan la estabilidad, la durabilidad y una transición suave del talón a la punta.
- Los tenis de correr pueden funcionar bien para caminar, pero los tenis de caminar no suelen ser la mejor opción para correr.
- La elección correcta depende del nivel de impacto, el ritmo y el tiempo que pases en movimiento o de pie.
Caminar y correr comparten movimientos similares, lo que hace fácil pensar que requieren el mismo tipo de calzado. Sin embargo, existen diferencias importantes que pueden influir en la comodidad, el rendimiento e incluso en el riesgo de lesiones. En general, la mayoría de los tenis para caminar no están diseñados para correr. En cambio, sí es posible usar tenis de correr al caminar.
La principal diferencia entre ambos se encuentra en el impacto, la amortiguación, la flexibilidad y la propulsión. Los tenis de correr están preparados para soportar fuerzas de impacto más altas y ayudar a impulsar el movimiento hacia adelante. En cambio, los tenis de caminar están pensados para un movimiento más controlado, con una transición suave del talón a la punta y para pasar largos períodos de pie.
¿Puedo usar los mismos tenis para caminar y correr?
Si caminas todos los días para hacer ejercicio, trasladarte o hacer recados, los tenis de correr pueden funcionar muy bien, ya que suelen ofrecer mayor amortiguación y absorción de impactos. Sin embargo, si la mayor parte de tu actividad consiste en estar de pie o caminar a un ritmo tranquilo durante muchas horas, la plataforma más firme de unos tenis de caminar puede ofrecer una sensación de mayor estabilidad.
Tenis de correr vs. tenis de caminar
Los tenis se dividen en modelos para caminar y para correr porque el movimiento de cada ejercicio es diferente.
Básicamente, el patrón de pisada es diferente al correr y al caminar. Hay un momento cuando corres en el que ninguno de los dos pies toca el suelo, mientras que cuando caminas siempre tienes uno de los dos pies apoyado. (Lo mismo ocurre cuando se practica marcha).
También hay una distribución del peso diferente al caminar y al correr. Al correr, el cuerpo puede soportar entre dos y tres veces su peso en cada zancada, mientras que al caminar el impacto es considerablemente menor.
Por eso, según expertos de Nike, los tenis de correr suelen ser una buena opción también para caminar, pero no todos los tenis de caminar cuentan con las características que necesita un runner.
¿Cuál es la diferencia entre los tenis de caminar y los tenis de correr?
La diferencia está en su diseño: cada tipo de tenis se desarrolla para responder a las necesidades específicas de cada atleta. A continuación, te explicamos qué ofrece cada elemento principal de los tenis, según el deporte que practiques:
Amortiguación
La amortiguación se refiere al grosor de la entresuela de los tenis. Está diseñada para absorber el impacto y reducir la carga que recibe el cuerpo en cada paso.
Calzado de correr
Al correr, el cuerpo puede soportar entre dos y tres veces su peso en cada zancada, por lo que los tenis de correr necesitan entresuelas más gruesas y responsivas. Por eso, suelen incorporar espumas más avanzadas, pensadas para soportar cargas repetidas de alto impacto.
Calzado para caminar
Al caminar, en cambio, siempre hay un pie en contacto con el suelo, por lo que el nivel de impacto es menor y no se necesita tanta amortiguación. Con menos amortiguación, los tenis de caminar suelen ser más ligeros, lo que facilita un paso más natural y eficiente. Además, los tenis de caminar suelen tener entresuelas más firmes, diseñadas para favorecer un movimiento hacia adelante más controlado, en lugar de un rebote.
Forma curva y altura del talón
El talón curvo suele notarse al mirar los tenis de lado, ya que sobresale ligeramente en la parte inferior trasera. La altura del talón es la altura de la parte posterior de los tenis. Por lo general, una mayor altura en esta zona está asociada con más amortiguación y mejor responsividad.
Calzado de correr
Al correr, el cuerpo puede soportar entre dos y tres veces su peso en cada zancada, por lo que los tenis de correr necesitan entresuelas más gruesas y responsivas. Por eso, suelen incorporar espumas más avanzadas, pensadas para soportar cargas repetidas de alto impacto.
Calzado para caminar
Al caminar, en cambio, siempre hay un pie en contacto con el suelo, por lo que el nivel de impacto es menor y no se necesita tanta amortiguación. Con menos amortiguación, los tenis de caminar suelen ser más ligeros, lo que facilita un paso más natural y eficiente. Además, los tenis de caminar suelen tener entresuelas más firmes, diseñadas para favorecer un movimiento hacia adelante más controlado, en lugar de un rebote.
Flexibilidad
Tenis de correr
Al correr, el cuerpo puede soportar entre dos y tres veces su peso en cada zancada, por lo que los tenis de correr necesitan entresuelas más gruesas y responsivas. Por eso, suelen incorporar espumas más avanzadas, pensadas para soportar cargas repetidas de alto impacto.
Calzado para caminar
Al caminar, en cambio, siempre hay un pie en contacto con el suelo, por lo que el nivel de impacto es menor y no se necesita tanta amortiguación. Con menos amortiguación, los tenis de caminar suelen ser más ligeros, lo que facilita un paso más natural y eficiente. Además, los tenis de caminar suelen tener entresuelas más firmes, diseñadas para favorecer un movimiento hacia adelante más controlado, en lugar de un rebote.
Responsividad
La responsividad es la sensación elástica o el rebote que se obtiene al caminar o correr con los tenis puestos. Una buena responsividad puede ayudarte a correr o caminar más rápido.
Tenis de correr
Al correr, el cuerpo puede soportar entre dos y tres veces su peso en cada zancada, por lo que los tenis de correr necesitan entresuelas más gruesas y responsivas. Por eso, suelen incorporar espumas más avanzadas, pensadas para soportar cargas repetidas de alto impacto.
Calzado para caminar
Al caminar, en cambio, siempre hay un pie en contacto con el suelo, por lo que el nivel de impacto es menor y no se necesita tanta amortiguación. Con menos amortiguación, los tenis de caminar suelen ser más ligeros, lo que facilita un paso más natural y eficiente. Además, los tenis de caminar suelen tener entresuelas más firmes, diseñadas para favorecer un movimiento hacia adelante más controlado, en lugar de un rebote.
Al viajar, ¿tenis de correr o tenis de caminar?
Cuando viajas, la comodidad y la versatilidad son clave. Los tenis de correr suelen ser la mejor opción para días de viaje que incluyen largas caminatas por el aeropuerto, visitas turísticas y diferentes tipos de terreno, ya que ofrecen mayor amortiguación. Los tenis de caminar pueden resultar más estables para paseos tranquilos por la ciudad, pero normalmente no ofrecen la misma versatilidad que unos tenis de correr bien amortiguados.
¿Qué tenis debería elegir?
Elegir entre tenis de correr y tenis de caminar depende del nivel de impacto de tu actividad, de qué tan rápido te muevas y de cuánto tiempo pases de pie. La decisión no siempre es clara. Estas opciones son las mejores en situaciones en las que no tienes la certeza:
- Principalmente caminar → tenis de caminar
- Mezcla de caminar y correr → tenis de correr
- Caminatas largas o a paso rápido → tenis de correr
- De pie durante largos períodos → tenis de caminar
Opciones de tenis de correr Nike para comprar
Pegasus
Los Pegasus son tenis de entrenamiento diario con buena responsividad, que ofrecen amortiguación duradera y un ajuste cómodo.
Structure
Los Structure son tenis con estabilidad, ideales para el entrenamiento diario. Puede ayudar a corregir la sobrepronación gracias a sus paredes laterales de espuma, al tiempo que mantiene una sensación responsiva.
Alphafly
El Alphafly está diseñado para ofrecer velocidad en largas distancias, por lo que es una gran opción para el día de la carrera en medio maratón y maratón. Su entresuela y suela con espuma ZoomX Foam proporcionan transiciones suaves y responsividad.
Vomero
Los Vomero pueden ser una buena opción híbrida si alternas entre caminar y correr, gracias a su amortiguación suave y cómoda.
Opciones de tenis de caminar Nike para comprar
Motiva
Los Motiva cuentan con una geometría tipo balancín y amortiguación de largo completo que favorecen una pisada suave en distintos ritmos y actividades. Además, incorporan un antepié, arco y punta más amplios para mayor comodidad, junto con una suela Comfortgroove que ayuda a maximizar la absorción de impactos.
¿Los tenis de correr se desgastan más rápido si caminas con ellos?
Caminar con tenis de correr también genera desgaste en la entresuela con el paso del tiempo, pero el impacto al caminar suele ser menor que al correr. Por eso, los tenis de correr generalmente duran más cuando se utilizan principalmente para caminar. Aun así, el uso diario puede ir comprimiendo la amortiguación poco a poco, por lo que reemplazarlos a tiempo sigue siendo importante para mantener la comodidad y el soporte.
Preguntas frecuentes
¿Debería comprar tenis diferentes para caminar y correr?
Si corres varias veces por semana, lo ideal es usar tenis de correr específicos para entrenar y un par aparte para caminar o para el uso diario. Esto ayuda a mantener el rendimiento de la amortiguación y a prolongar la vida útil del calzado. Si solo corres de forma ocasional o combinas una carrera ligera con caminatas, unos tenis de correr versátiles pueden ser suficientes.
Tenis de caminar vs. tenis de correr: ¿son lo mismo?
No. Caminar y correr implican movimientos distintos. Cada modelo se ha diseñado pensando en los movimientos concretos de cada actividad para ayudarte durante la pisada.
"Al caminar, el movimiento es más controlado y va del talón a la punta, con un pie siempre en contacto con el suelo. Correr implica un mayor impacto en la planta del pie, una carga más rápida y un breve momento en el que ambos pies están despegados del suelo", explica Melissa Lockwood, D.P.M., podóloga de Heartland Foot and Ankle Associates en Bloomington, Ill.
Por eso, los tenis de correr necesitan mayor absorción de impactos y responsividad, mientras que los tenis de caminar suelen ser más firmes y flexibles en la parte del antepié.
¿Por qué los runners necesitan entresuelas más gruesas?
Cuando un atleta corre, su cuerpo puede absorber entre dos y tres veces su peso corporal en cada zancada, explica Lockwood. "Ese impacto repetido se acumula rápidamente a lo largo de los kilómetros", señala. Una entresuela más gruesa ayuda a distribuir mejor esas fuerzas y a reducir el estrés en los pies, los tobillos, las rodillas, las caderas y la zona lumbar. "No se trata solo de 'suavidad', sino de una amortiguación controlada que protege las articulaciones con el tiempo", añade Lockwood.
¿Puedo usar los tenis de correr para caminar?
La mayoría de las personas puede caminar sin problema con tenis de correr. "Los tenis de correr suelen ofrecer más amortiguación y soporte que los tenis de caminar, por lo que son perfectamente adecuados (y a menudo muy cómodos) para caminar, usarlos a diario o viajar", explica Lockwood.
¿Por qué los tenis de caminar no son buenos para correr?
Los tenis de caminar generalmente no cuentan con la amortiguación ni la estabilidad suficientes para soportar las fuerzas de mayor impacto que se generan al correr. "Con el tiempo, esto puede aumentar el riesgo de lesiones por sobreuso, como fascitis plantar, fracturas por estrés, periostitis tibial o dolor en las articulaciones", señala Lockwood. "El calzado para caminar no está diseñado para absorber impactos al nivel que exigen las carreras, especialmente cuando se acumulan kilómetros". Incluso correr distancias cortas con tenis de caminar puede sentirse inestable, ya que no están pensados para las mayores cargas ni para la propulsión del antepié que implica correr.