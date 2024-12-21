Cómo respirar mientras corres

Nuestra respiración es poderosa. Diferentes patrones de respiración pueden alterar tu estado de ánimo. Por eso, durante la meditación y el yoga, se te anima a hacer respiraciones más largas, profundas y lentas. De hecho, esto calma tu sistema nervioso y te lleva a un estado parasimpático; es decir, de "descanso y digestión". Esto te permite conectarte con tu cuerpo en el momento presente y combatir el estrés.

Luego está el tipo de respiración que se practica en una carrera. Algunos corredores entran en un estado de meditación mientras corren. Su respiración es estable y constante. Se meten en el flujo de la carrera y pueden sentir que podrían seguir corriendo para siempre. Ese es el objetivo. Pero para muchos principiantes, quedarse sin aire pronto en una carrera es a menudo el obstáculo que les impide llegar hasta el final.

Curiosamente, es habitual que los principiantes digan: "No estoy cansado, solo me falta el aire". ¿Podría ser un signo de una menor aptitud cardiorrespiratoria? En parte. Pero hay algo más. Existe una técnica para respirar mientras se corre, igual que hay una técnica para el running en sí mismo. Debes correr con el pecho levantado, activar el tronco y mirar hacia adelante. Debes llevar los brazos a los lados y aterrizar con la base de los dedos de los pies.

Se habla a menudo de la forma correcta de correr, pero no se habla de la forma correcta de respirar al correr. ¿Cómo puedes controlar tu respiración mientras corres? ¿Cuál es la mejor manera de respirar mientras corres?

¿Por qué aumenta tu frecuencia respiratoria cuando corres?

Cuando inhalas, tomas aire. Este aire entra en tus pulmones y el oxígeno entra en tu sangre. A continuación, el dióxido de carbono, un producto de desecho de la producción de energía, entra en los pulmones desde la sangre y se expulsa cuando exhalas. La sangre oxigenada recorre el cuerpo y llega a los músculos que están trabajando. Esos son los fundamentos del intercambio de gases y es útil entenderlos cuando tomas en cuenta la importancia de la respiración mientras corres.

Cuando haces ejercicio, tus músculos trabajan mucho. El oxígeno que se envía a tus músculos se utiliza para convertir la glucosa en algo llamado adenosín trifosfato (ATP). El ATP es la fuente de energía que alimenta el movimiento de las contracciones en los músculos activos. Esto crea una mayor demanda de oxígeno y también una mayor producción de dióxido de carbono. Para mantener el ritmo, la frecuencia respiratoria aumenta para aportar más oxígeno y bombearlo hacia los músculos.

Uno podría suponer que respirar más rápido ayuda a absorber más oxígeno. Pero en realidad no es así.

¿Por qué es importante saber respirar mientras corres?

La respiración rápida y superficial hace que el cuerpo descargue una mayor cantidad de dióxido de carbono. Esto dificulta la oxigenación de nuestras células. Este tipo de respiración torácica rápida no atrae suficiente aire rico en oxígeno, por lo que los músculos se quedan sin oxígeno. Sin suficiente oxígeno, la glucosa disponible en los músculos activos se convierte en ácido láctico. Como resultado, tus músculos se acalambran o podrías sentir una punzada en el costado y empiezas a sentir agotamiento.

Es normal que tu frecuencia respiratoria aumente mientras corres. Pero si empiezas a respirar de forma rápida y superficial, no pasará mucho tiempo antes que tengas que tomarte unos minutos para recuperar el aliento. Incluso después de correr sentirás que te falta el aire, a pesar de no sentir que hayas trabajado mucho.

Esto es un problema más común entre los corredores principiantes, en parte porque sus músculos todavía están aprendiendo a utilizar el oxígeno de manera eficiente. Un ejercicio regular aumenta la función muscular, haciendo que se necesite menos oxígeno y se produzca menos dióxido de carbono con cada contracción. Esto reduce la cantidad de aire que necesitas inhalar y exhalar para realizar actividad intensa.

Cuanto más ejercicio hagas, más fuerte será tu función cardíaca y pulmonar. Esto puede medirse tomando tu VO2 máx, también conocido como consumo máximo de oxígeno. Los corredores experimentados tienen un VO2 máx más alto, un indicador de que su cuerpo está utilizando el oxígeno de forma más eficiente y que tienen una mayor capacidad pulmonar. Además, es más probable que dominen el arte de la respiración rítmica.

En definitiva, una respiración controlada y rítmica es la mejor manera de respirar cuando corres. A continuación encontrarás algunos tipos de respiración que puedes practicar en tu próxima carrera.