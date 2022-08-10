Para alcanzar un objetivo, decide si el proceso vale la pena

Poner la mira en un objetivo elevado, como correr un maratón, completar un desafío de alimentación saludable de 30 días o finalmente pararte de manos, puede ser emocionante. Pero ¿por qué la motivación para alcanzar un objetivo suele ser grande al principio y luego disminuye o desaparece por completo? Porque, muchas veces, el trabajo que se necesita para lograrlo supera a la ambición, según una nueva investigación.



"Cuando hace falta esfuerzo, hay una diferencia crucial entre elegir qué hacer y realmente hacerlo", explica Agata Ludwiczak, doctora en psicología e investigadora de la Universidad Queen Mary de Londres. "Si las personas eligen opciones que requieren esfuerzo, tienden a concentrarse en las recompensas. Pero el esfuerzo que realmente hacen depende más de los requisitos de la tarea". Eso podría explicar por qué eliges inscribirte para un medio maratón en lugar de para los 10 km. El deseo de fanfarronear puede nublar tu juicio.



Hubo dos fases del estudio de Ludwiczak, publicado en la revista Behavioral Brain Research. En la primera, las personas recibieron repetidamente una serie de dos tareas para elegir, cada una asociada con diferentes cantidades de esfuerzo y recompensas monetarias. La opción más fácil a menudo pagaba menos dinero, mientras que la más difícil pagaba más. En la segunda parte, los participantes intentaron completar efectivamente la tarea que eligieron en la primera parte. Los investigadores descubrieron que, en la primera parte, las personas se interesaban solo en el pago más grande. En la segunda parte, hubo un cambio y se centraron principalmente en el esfuerzo del momento, independientemente de si ese esfuerzo tenía como resultado o no la recompensa monetaria que buscaban inicialmente.



"Nuestro estudio muestra que no importa si el objetivo es correr 5 km o un maratón. Durante cada carrera de entrenamiento individual, el cerebro se centrará en el esfuerzo necesario para ese día", explica Ludwiczak. "Si el esfuerzo resulta ser mucho mayor a lo anticipado, es probable que se renuncie, incluso si la recompensa es muy atractiva".



Estos participantes buscaban algo de dinero, o sea que había muy poco en juego. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, la recompensa es un sueño de toda la vida, como subir al podio en una competencia de entrenamiento competitivo o completar un Ironman? ¿No deberías apuntar a lo más alto? Quizás. Pero antes de comprometerte, debes saber a qué le dices que sí para evitar terminar en la duda y el fracaso. Aquí te explicamos cómo hacerlo.