Trucos de preparación de alimentos para que la cocina saludable sea sencilla y divertida

01. Reestructura la experiencia.



En lugar de tomar la cocina como un trabajo, vela como una forma de cuidado personal. "Poder cocinar para mí es un lujo", dice la Nike Master Trainer, Kirsty Godso, que, desde que empezó la pandemia, se ha cocinado la cena casi todas las noches. Godso utiliza el tiempo como una oportunidad para desarrollar una nueva habilidad y al mismo tiempo relajarse, dejar el teléfono y la computadora de lado y poner música. "Concentrarme en lo que estoy creando me ayuda a relajarme y desconectarme del día", dice.





02. Encuentra un desafío.



A veces hacer que las cosas sean más desafiantes puede encender el entusiasmo. ¿Por qué? La novedad de aprender una nueva receta puede hacer que cocinar sea excitante nuevamente y sacudir el aburrimiento de la cocina, explica Butryn. Godso sugiere pensar qué plato extrañas de tu restaurante favorito e intentar recrearlo en casa.





03. Haz noches temáticas.



Incluso aunque tengamos Pinterest repleto de nuevas recetas, la mayoría de las personas tiende a recaer en los mismos platos, comidas y técnicas de siempre una y otra vez. Si haces noches temáticas, te pueden obligar a salir de esa zona de confort, dice Moore. Puedes empezar con un evento recurrente (ya sabes, como tacos los martes, pizza los viernes o algo de tu autoría), e intentar crear un nuevo plato en torno a ese tema cada semana. O puedes instaurar una noche temática ocasional y elegir una receta para un plato (e incluso para un trago también) que nunca hayas cocinado antes, de un determinado país o región y acompañarlo de música de ese lugar. Elijas lo que elijas, hazlo con todo.





04. Consigue un nuevo libro de cocina.



Recorrer la web en busca de recetas no tiene nada de malo, pero los libros de cocina ofrecen una experiencia mejorada y la oportunidad de explorar sin caer en el abismo del internet, dice Moore. Además, generalmente proporcionan instrucciones y guías para cocineros principiantes, y puede ser que si te llevan de la mano te aventures a probar algo totalmente fuera de lo usual. Compra un libro de cocina que tenga platos que te encantaría aprender, pero que aún no has intentado hacer, intercambia libros con un amigo si ya tienes muchos, o pídelo prestado de la biblioteca.





05. Entrénate para esperar con ansias el momento.

"Si unes el cocinar con otro estímulo gratificante o comportamiento disfrutable, aumentarás el entusiasmo por cocinar en el futuro porque tu cerebro comenzará a asociar el cocinar con estar en un estado positivo", explica Butryn. Obviamente, no puedes saltear verduras mientras practicas chaturanga, pero puedes involucrarte en actividades pasivas, como escuchar un podcast, cantar la música que escuchas, llamar a tu mejor amigo: cualquier cosa que dibuje una sonrisa en tu rostro y no provoque que te quemes o rebanes un dedo.





06. Crea un plan.



La parte más difícil de cocinar es decidir qué hacer. Por eso, para no quedarte mirando el refrigerador cada tarde a las 5 p. m. (me ha pasado), aligera tu carga mental decidiendo qué vas a preparar antes de ese momento, recomienda Butryn. Para algunas personas, esto significa planificar la cena de toda la semana de una vez. Para otros, será un par de platos por vez, o incluso solo dedicar unos minutos a pensar en la cena en algún momento más temprano en el día.



"Con solo tomar esa decisión por adelantado, podrás aumentar tus probabilidades de éxito", dice Butryn. Cuando la sensación predominante es de hambre y cansancio, se hace difícil tomar una decisión lógica con una meta clara: elige qué vas a comer antes de que te sobrepase la situación de tomar una decisión (lo que los expertos llaman "fatiga ante la decisión").





07. Divide el trabajo.



Butryn sugiere lavar tus productos por la mañana, tomarte 10 minutos para cortar vegetales a mitad del día o colocar algunos ingredientes en la olla eléctrica de cocción lenta luego del desayuno. Eso hará que cocinar la cena por la tarde, cuando puede ser que sientas cansancio y estrés, sea más fácil y rápido, lo que puede ayudarte a disfrutar más el proceso. (Consejo útil: como cortar vegetales puede consumir mucho tiempo, corta algunos vegetales extra y guárdalos en el refrigerador para la próxima vez, sugiere Moore).





08. Cocina una vez, come dos veces (¡o más!).



Si dejas libre un par de noches a la semana, puede ayudarte a recuperar energía. La cocina por tandas, que puede ser hacer doble receta de sopa o colocar algunas rodajas de camote extra en el horno mientras estés dorando los que comerás esa noche, te da un respiro y te permitirá seguir disfrutando de la comida casera toda la semana, dice Moore. Los platos que puedes congelar, como salsas para pasta y chiles rellenos son perfectos para preparar doble. Guárdalos y será como tener una comida congelada al alcance de la mano.





09. Toma atajos.



Cuando se enfrenta a una rutina de cocina, Moore se recuerda que no tiene que hacerlo todo desde cero. Compra los vegetales cortados o congelados, una salsa o aderezo de alta calidad, cualquier cosa que reduzca algunos pasos de tu trabajo de preparación. No es hacer trampa, es simplificar. Y a veces, eso es suficiente para llevarte de regreso a un estado de ánimo alegre y de disfrute a la hora de cocinar.





Tal como con el entrenamiento, el entusiasmo y la energía para cocinar tendrá altibajos. Enciende tu propio fuego, el interno y el de la estufa, y estarás en una mejor posición para encarar la cocina.