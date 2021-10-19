Cómo correr un mejor maratón

Como maratonista, probablemente no seas ajeno al término "carga de carbohidratos". Los carbohidratos se almacenan como glucógeno y son la fuente de energía más accesible del cuerpo, por lo que muchos corredores comen más carbohidratos de lo habitual antes de una carrera para completar sus reservas de glucógeno. Pero mucha gente se equivoca con la estrategia: lamento decir que cargar carbohidratos no significa inhalar hogazas de pan, platos de espagueti y tazones de cereal durante las semanas previas a una carrera.

Se recomienda, en cambio, un enfoque más estructurado. Aproximadamente tres o cuatro días antes del evento, cambia la composición de tus comidas a un 70 o 75 por ciento de carbohidratos, dejando espacio para las proteínas y las grasas saludables, dice Ryan Maciel, dietista licenciado, el entrenador principal de nutrición y rendimiento de Precision Nutrition. Si solo consumes carbohidratos la noche anterior a la carrera, probablemente te sientas lento al día siguiente y, en realidad, tus reservas de glucógeno no aumentarán. Tu cuerpo no puede hacer eso en una noche, dice.

También practica aumentar la ingesta de carbohidratos los días previos a alguna de tus carreras más largas para que sepas qué es lo que va a funcionarte, dice Monique Ryan, una nutricionista deportiva licenciada que asesora a atletas y equipos profesionales y de resistencia. De esa manera, cuando llegue el día de la carrera, no tendrás que hacer frente a ninguna sorpresa antes de cruzar la línea de salida.