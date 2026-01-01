Nike Factory Store - Homebush

Nike Factory Store - Homebush

営業終了 • 開店：10:00

DFO Homebush

3-5 Underwood Rd.

Shop 2-015

Homebush, New South Wales, 2140, AU

+61 2 9393 6900

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店舗営業時間

日 - 水: 10:00 - 18:00
木: 10:00 - 20:00
金 - 土: 10:00 - 18:00

サービス

  • 詳細を見る

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    NIKEアプリを使って商品のバーコードをスキャンすると、別のサイズとカラーが確認できます。

  • シューズの再利用

    シューズの再利用

    履きつぶしたスニーカーを回収し、Nike Grindにリサイクルします。

  • 返品に関する情報

    返品に関する情報

    この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。

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