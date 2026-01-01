Nike Factory Store - Birkenhead Point

Nike Factory Store - Birkenhead Point

営業終了 • 開店：9:00

Birkenhead Point Shopping Centre

19 Roseby St.

Drummoyne, New South Wales, 2047, AU

61291814970

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店舗営業時間

日: 10:00 - 18:00
月 - 水: 10:00 - 17:30
木: 10:00 - 19:30
金: 10:00 - 17:30
土: 9:00 - 18:00

サービス

  • 詳細を見る

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    NIKEアプリを使って商品のバーコードをスキャンすると、別のサイズとカラーが確認できます。

  • シューズの再利用

    シューズの再利用

    履きつぶしたスニーカーを回収し、Nike Grindにリサイクルします。

  • 返品に関する情報

    返品に関する情報

    この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。

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