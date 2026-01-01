Back to SearchNike Store Shenkar (Partnered)Closed • Opens at 12:009 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Get DirectionsStore HoursSun - Thu: 10:00 - 21:00Fri: 9:30 - 15:00Sat: 12:00 - 21:00Nearby StoresStore DirectoryNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILClosed • Opens at 10:00NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILClosed • Opens at 10:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILClosed • Opens at 10:00