POINTS OF PLAY スポーツの現場：ブレークダンスの未来

2013年からヨフビーチの視線を集めているのは、7人のダンサーで構成されたチーム「パワー・クルー」。週に2回、午後3時頃からトレーニングを始め、エネルギッシュなストリートパフォーマンスに磨きをかけている。「この砂が持久力と体力をつけてくれるんだ」と語るのは、グザヴィエ・グジャビ。27歳のチームリーダーだ。「ビーチでダンスをやってみよう。最初はそんな軽い気持ちだった。でもここで練習してからフロアに戻ると、以前より動きのスピードが増していた」



砂地には凸凹があり、常に形を変えていく。浅瀬の波の抵抗力も、敏捷性と筋力を最大限まで高めてくれる。だからパワー・クルーは、ジムでクロストレーニングをする必要も少なくなった。「砂の上で踊れば、それがもうクロストレーニングになってるからね」と語るグザヴィエ。いとも簡単に渚でバク宙を決めて自説を証明してみせた。このアプローチは、ダンスの動きを新たなレベルへと引き上げている。