小さな目標を設定する

私たちはみんな最初に目標を設定する。大きな夢を描くことはとてもワクワクすることだし、設定するだけなら簡単だからだ。では、その夢の実現のために行動を起こし、努力を続けているだろうか？難しいのはここなのだ。

私がおすすめするのは、目標の全体像を把握し、自分に実行できる具体的で小さな目標に分割すること。

たとえば、目標は「体を鍛える」ことだと言うクライアントがいる。それは目標の全体像として素晴らしい。しかし、期限もなければ、進捗状況をデータで記録することもないので、始めるのを先延ばしにするのも簡単だ。

だから私は、クライアントが目標を設定したら、もう少しそれを掘り下げて、もっと具体的な目標を設定するようにすすめる。「私は体を鍛えたいから、ワークアウトを始めるつもり」。OK、少し良くなった。でも、まだ具体的じゃない。