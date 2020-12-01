より健康的な食事を摂るための最もシンプルな方法

最初の一歩は、1日1食は野菜を1品摂ると決意することかもしれない。上手くいったと感じ始めたら、次のステップは、不健康な習慣（テイクアウトを注文するなど）がないか振り返り、一段階減らしてみよう（週3回テイクアウトを注文していたら、週2回に減らすなど）。こうしたステップに成功したら、また別の微調整に取り組もう。そしてまた別の、別の、と続けていく。ポイントは継続性。コンスタントに前進していくことだ。



しくじることも当然ある。でもそれでいい。「ダイエットというゲームで永遠のライフをゲットしたと思ってほしい。今日やらかしても、明日がある。また頑張ればいい」とスコット・ディクソンは語る。また、セント・ピエールは、強迫観念に取りつかれて、ダイエットに失敗した自分を責めるのではなく、次はどうすれば今回とは違った対処ができるか考えることをすすめる。「挫折を失敗ではなくフィードバックとして活用する」



また、上手くいったことを書き留めることを忘れずにとスコット・ディクソンは言う。「人は上手くいかなかったことに目を向けがちだが、80％上手くいけば上出来。何か上手くいったら、それを成功パターンのテンプレートにする」そうすれば成功を積み重ねていける。



「習慣にしよう」こうしたフレームワークに沿って、食事に野菜を1品加えるなど、食事に1つずつ小さな改善を加えていこう。そして、それをランチを選ぶときなどに習慣づける。たとえば、次に「ランチに何を食べようか」と考えたときに「野菜も食べよう」と連想する。また、実際に食事に野菜を加えることができたら、自分を褒めることを忘れないで欲しい。これでその習慣を確実に定着させることができる。