自分だけの就寝前のルーチンを作る

就寝前に1時間かけて緊張をほぐすことができれば理想的。しかし毎晩10分もあれば、脳に眠る時間だと合図するには十分だ。



就寝前の習慣作りは、身体の緊張をほぐして眠りに移行するのに役立つ。こう述べるのは睡眠の専門家であるチェリ・マー氏だ。Nike Performance Councilメンバーであり、カリフォルニア大学サンフランシスコ校ヒューマンパフォーマンスセンターおよび医学部の主任研究員を務めている。



「熱いシャワーは睡眠を促すことが証明されていますが、私も就寝前に浴びることが好きです。また脳を刺激するブルーライトを避けるため、スマホやPCをオフに。自分がリラックスできることであれば何でもOK。日記を書いたり、深呼吸のエクササイズを数分間行ったり、本を読んだりといった習慣などでも良いと思います」



毎晩、同じルーチンを数分間行うことで、就寝時間が近いことを感じ取る。私たちは自分たちが思っている以上に、習慣に支配された生き物なのだ。



自分にとって最もリラックスできる方法を決めて、就寝前の10分間に試してみよう。そして、就寝前の大事な習慣として毎晩繰り返してみよう。