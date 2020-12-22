セルフナッジで目標達成

これは、人が選択（善悪を問わず）を行う際、無意識のうちに、いかにさりげなく、けれども戦略的に誘導されているかを示す一例に過ぎない。専門家はこの現象を「ナッジング」と呼ぶ。しかし、「自己ナッジング」によって、より健康的な選択に能動的に導くことも可能だ。



「自己ナッジングとは、自分の行動が些細な物事に影響を受けていることを認識し、コントロールを取り戻すことだ」と、フィンランドのヘルシンキ大学で理論哲学を教えるサムリ・レイジュラ氏は言う。彼は最近、共著者の一人として自己ナッジングに関する論文を『Behavioural Public Policy』に発表した。レイジュラ氏によると、自己ナッジングは決して厳格な自己制御または自己制限ではないという。必要に応じて抵抗を追加または削除することにより、自分にとって望ましい行動を取りやすくし、望ましくない行動を取りにくくすることが、自己ナッジングだ。



「意志の力だけで誘惑を退けるのは簡単ではない」とレイジュラ氏は言う。対立する2つの衝動（甘いお菓子を食べたいという衝動と、糖分を控えるために食べたくないという衝動）の間で揺らいでいるとき、人は必ずしも自分の利益になる行動を取るとは限らない（そして、選択を行うために多大なエネルギーを浪費することになる）。「しかし、事前に検討および計画しておくことで、不必要な葛藤を回避し、自分の利益になる行動を選択することが可能になる」とレイジュラ氏は言う。