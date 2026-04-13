ランニングとサイクリング、自分に合っているのはどっち？

どのスポーツでも同様に、怪我をする可能性があることを念頭に置いておく必要がある。ランニングでよくある怪我には次のものがある。

シンスプリント（脛骨過労性骨膜炎）

膝の肉離れ

足底筋膜炎

疲労骨折

「ランニングでよく見られる怪我の多くは、フォームの悪さやペースの速さ、あるいはその両方に起因しています」とミラー博士。「スピードアップや長距離を走ったりすることに熱中しがちですが、ランニングのレベルアップに体が適応するには時間が必要です」と博士は続ける。

サイクリングでは関節への負担が軽減されるため、関節を保護する効果があると言えるが、だからといって怪我のリスクがないわけではない。最も一般的なものは次のとおり。

膝蓋大腿疼痛

アキレス腱炎

腰痛

自転車のフィット不足による首や肩のコリ

「過剰なランニングによる怪我と同様に、サイクリング関連の問題は、過剰なトレーニングが原因で起こることが多い」とガレットは言い、「具体的には、サイクリングは『体に負担が少ない』ので、休息日を設ける必要はないと思うかもしれません。しかし、それは怪我につながる可能性があります。特に、体に不具合が生じたときに、体が発するサインに注意を払わない場合はなおさらです」と続ける。