Nike x ジャックムス、ムーンシューズのリデザインでワッフルパターンソールを導入

このソールは、1972年の全米オリンピックトライアルで着用されたレーシングシューズのプロトタイプとなりました。そのシューズは、走るごとにクレーターのような足跡がつくことから、「ムーンシューズ」と名付けられました。まもなく、この新しいソールは、Nike初の大成功作である1975年のワッフルトレーナーで採用されました。

ムーンシューズをリメイクするにあたり、ジャックムスはその伝統を尊重しながらデザインをアップデートしたいと考えていました。ジャックムスのそんな考えから、新しいバージョンであるNike x ジャックムス ムーンシューズには、ワッフル柄のソールが採用されています。Nike Grindのアウトソールは、リサイクルされた製造材料と寿命を迎えたシューズから作られています。

シューズのシルエットに、ジャックムスらしさが表現されています。新しいシューズは、洗練されていて、魚雷のような形をしており、地面との一体感を生むデザインに仕上がりました。ナイロン製のアッパーには、ギャザー、レザー製のスウッシュ、ヒールカウンターを採用。Jacquemusのロゴが、シュータンやヒール部分、ソックライナーを彩ります。アラバスター（ホワイト＆ブラック）、オフノワール（ブラック＆ホワイト）、ユニバーシティレッド（レッド＆ホワイト）の3色から選べます。

この新作シューズは、パリで開催されたジャックムスの2025年春のランウェイショーでデビューを飾りました。2025年9月29日よりJacquemus.comで発売され、2025年10月6日よりSNKRSと一部のNike取扱店で発売を開始しました。