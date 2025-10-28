ナイキ ショックス Zは、驚くほどスタイリッシュで快適な、汎用性の高い一足

衝撃に備えよう：Nikeがショックス Zをリリースします。Shoxコレクションの最新作であるショックス Zは、ミニマリストなデザインと、注目を集める大胆なスタイルの快適なスニーカーです。

前モデルと同じように「衝撃」を与えるスタイルで、昼夜を問わず履けるカジュアルで快適な新しいデザインのシューズです。

「Nike ショックス Zをデザインする上で、パーティーでも街中でも履ける新しいスタイルを作りたいと考えました。カジュアルな場面でもよりエレガントなシーンでも、アスリートが快適に過ごせ、自分らしさを表現できるようにしたかったんです」とショックス Zのリードデザイナー、カルロス・エスコバルは語ります。「このシューズはクールで、リラックス感があり、生き生きとしています。それでいて、無理にスポーティーさやスタイリッシュさを狙っているわけではなく、どんなワードローブに加えてもしっくりくる一足です」

確かに、ショックス Zは、日常生活のシーンにおいて「存在感がありすぎ」とは見なされることはなく、イベントに出かけるのにもちょうど良いシューズです。

以前のバージョンと同様に、新しいデザインは、よりシャープに研ぎ澄まされた造形美と、ミニマリストで遊び心のあるスタイルを備えています。ブランドの象徴であるShoxテクノロジーが、大胆なスタイルと薄型のプラットフォームを実現。現代的なデザインには、「Z」のブランディングとエレガントなジュエル仕上げも施されています。