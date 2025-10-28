ナイキ ショックス Zは、驚くほどスタイリッシュで快適な、汎用性の高い一足

ナイキ ショックス Zは、ショックなほどにスタイリッシュで快適な、汎用性の高い一足
製品ニュース
ショックなほどに汎用性の高いショックス Zは、抜群の快適性と洗練されたミニマルなデザインが特徴。大胆なカラーのアクセントで、昼も夜も活躍する一足。
- Nike ショックス Zは、2000年代初頭の前モデルから着想を得た、逆説的な大胆さとミニマルなデザインの、高級感のある新しいスニーカーです。
- ショックス Zは、従来のショックスモデルと比ベてより薄型で、より柔軟なフィット感を備えており、アイコニックなShoxテクノロジーにより、一日中快適に過ごせます。また、彫刻のようなデザインと遊び心のある外観が、楽しいスタイルを演出します。
- Nikeのアスリートであるアリーナ・サバレンカは、このモデルを履いて、2年連続で全米オープンのトロフィーを手にしました。
- ショックス Zは、中国のnike.comと一部取扱店にて先行発売中。このシューズは、2025年10月から11月にかけて世界中で発売予定です（発売日は地域により異なります）。
衝撃に備えよう：Nikeがショックス Zをリリースします。Shoxコレクションの最新作であるショックス Zは、ミニマリストなデザインと、注目を集める大胆なスタイルの快適なスニーカーです。
前モデルと同じように「衝撃」を与えるスタイルで、昼夜を問わず履けるカジュアルで快適な新しいデザインのシューズです。
「Nike ショックス Zをデザインする上で、パーティーでも街中でも履ける新しいスタイルを作りたいと考えました。カジュアルな場面でもよりエレガントなシーンでも、アスリートが快適に過ごせ、自分らしさを表現できるようにしたかったんです」とショックス Zのリードデザイナー、カルロス・エスコバルは語ります。「このシューズはクールで、リラックス感があり、生き生きとしています。それでいて、無理にスポーティーさやスタイリッシュさを狙っているわけではなく、どんなワードローブに加えてもしっくりくる一足です」
確かに、ショックス Zは、日常生活のシーンにおいて「存在感がありすぎ」とは見なされることはなく、イベントに出かけるのにもちょうど良いシューズです。
以前のバージョンと同様に、新しいデザインは、よりシャープに研ぎ澄まされた造形美と、ミニマリストで遊び心のあるスタイルを備えています。ブランドの象徴であるShoxテクノロジーが、大胆なスタイルと薄型のプラットフォームを実現。現代的なデザインには、「Z」のブランディングとエレガントなジュエル仕上げも施されています。
しかし、従来のショックスモデルと比ベてより薄型で、より柔軟なフィット感を備えており、一日中快適に履くことができます。ショックス Zは、革新的なアウトソールの形状により、グリップ性が強力で、耐久性も抜群です。ショックス Zは、スポーティなライフスタイルシューズですが、Shoxテクノロジーにより、パフォーマンスがわずかに向上するため、日中に遭遇する可能性のあるあらゆる問題に対応するのに理想的な一足です。シューズの並外れた快適さを造り出しているのは、Shoxテクノロジーによる抜群のクッショニング、そして柔らかく表情豊かなアッパーです。
Nike ショックス Zは、さまざまなカラーバリエーションで展開され、今後は6色が登場する予定です。各カラーは、シルエットの底部にある革新的なアウトソールの形状と、他の部分との間にわずかなコントラストを生み出す色の組み合わせが特徴です。そのセクシーな色がプラスされ、ちょうど良いポップ感を生み出します。
ショックス Zは、今後数か月以内に以下の複数のカラー展開で発売されます。
- ベースとシューズの下のグリップに赤いアクセントが付いたブラックカラー（発売カラー）
- かかとにシルバーのアクセントとシルバーのナイキのスウッシュロゴをあしらった、洗練されたホワイトカラー（2026年夏発売）
- より控えめでニュートラルなボーンのカラーに、ブラックとライトのアクセントをプラス
- ピンクのアクセントが映える、魅力的なチョコレートブラウンのカラー
- シューレースとロゴにまで伸びるブラックのアクセントが全体に施されたネオングリーンのカラー
- ブラックのアクセントが映える究極のチームレッドカラー
「ショックス Zを履くと、とてもパワフルでハイファッションな気分になれるんです」と語るのは、Nikeアスリートのアリーナ・サバレンカです。「コートを離れたら、ワードローブの中でも上質なアイテムをミックスするのが好きなんです。ショックス Zは私のスタイルをワンランク引き上げてくれて、どんな服にもよく合います」
Nike ショックス Zは、中国のnike.comと一部取扱店にて先行発売中。2025年10月から11月にかけて世界中で発売予定です（発売日は地域により異なります）。