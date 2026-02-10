大学OBが母校を訪れるホームカミング イベントとポップカルチャーが融合した、NikeとNIGOによるコラボレーションの集大成エア フォース 3が発売

「NIGOは、デザインの要素一つひとつに信じられないほど深い意味を持たせるので、私たちも、彼の視点を活かす方法について考えるプロセスをとても楽しむことができました」と語るのは、Nikeのグローバル エネルギー マーケティング部門担当バイスプレジデントのレオ・サンディーノ・テイラー。「彼は、自分の創作を隅々まで熟知した人です」

Nike x Nigoモデルは、ファンに人気の定番シルエットに、NIGOにとって個人的に重要な要素であり、数十年にわたるキャリアの中で彼の作品に影響を与えてきたポップカルチャーの要素を融合させています。

NIGOは、ビジョン、魅せ方、美しさをもって幅広い世代に訴えかけるクリエイターです。1990年代初頭に東京のストリートウェアシーンにデビューして以来、現代的なランウェイにも登場し、そのデザインを世界に知らしめています。

今回の最新リリースは、デザイナーNIGOが個人的にもお気に入りだったというシューズの最後の再解釈。「エア フォース 3は隠れた名作で、当時大好きだったのを覚えています」とNIGO。「Nikeとの初めてのコラボレーションを通じて、この素晴らしさを皆さんに改めて紹介したいです」