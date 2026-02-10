Nike × NIGOによるエアフォース 3の集大成は大学のホームカミングとポップカルチャーの融合

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NIGOとコラボしたナイキ エア フォース 3のデザインの集大成が、同系色のバーシティ ジャケットとともに登場しました。

最終更新日：2026年2月10日
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大学OBが母校を訪れるホームカミング イベントとポップカルチャーが融合した、NikeとNIGOによるコラボレーションの集大成エア フォース 3が発売
  • Nikeは、影響力のあるデザイナー兼アーティストであるNIGOと長年にわたってコラボし、エア フォース 3スニーカーとそれに合わせたスポーツウェアに、彼の多彩な才能を取り入れたデザインを発表してきました。
  • NIGOは、映画、音楽、ポップカルチャーからインスピレーションを得て、誰もが知るシルエットを独自に解釈します。
  • そんなNike x NIGOによるエア フォース 3の集大成のテーマは、大学OBが母校を訪れるホームカミング。Nikeの大学スポーツとのつながり、そしてNIGOのビンテージアメリカンスタイルへの情熱を結びつけたデザインが完成しました。
  • Nike x NIGOの最終章を飾るエア フォース 3とセットのバージティ ジャケットは、ミッドナイトネイビーとフォレストグリーンの2色展開で、1月31日よりhumanmade.jpにて発売。なお、フットウェアおよびアパレルは、ミッドナイトネイビーのみ、2月6日よりSNKRSおよび一部のNike提携販売店でも発売されます。

Nike x NIGOのコラボによるフットウェアおよびアパレルコレクションの最終章の到来は、NIGOとNikeのファンによって嬉しいニュース。

この人気アーティスト兼デザイナーとのコラボレーションは、NIGOによるNike エア フォース 3スニーカーの再解釈と、それに合わせたスポーツウェアを中心に展開され、彼の創造性を独自に表現したシューズを生み出しました。

大学OBが母校を訪れるホームカミング イベントとポップカルチャーが融合した、NikeとNIGOによるコラボレーションの集大成エア フォース 3が発売
大学OBが母校を訪れるホームカミング イベントとポップカルチャーが融合した、NikeとNIGOによるコラボレーションの集大成エア フォース 3が発売

「NIGOは、デザインの要素一つひとつに信じられないほど深い意味を持たせるので、私たちも、彼の視点を活かす方法について考えるプロセスをとても楽しむことができました」と語るのは、Nikeのグローバル エネルギー マーケティング部門担当バイスプレジデントのレオ・サンディーノ・テイラー。「彼は、自分の創作を隅々まで熟知した人です」

Nike x Nigoモデルは、ファンに人気の定番シルエットに、NIGOにとって個人的に重要な要素であり、数十年にわたるキャリアの中で彼の作品に影響を与えてきたポップカルチャーの要素を融合させています。

NIGOは、ビジョン、魅せ方、美しさをもって幅広い世代に訴えかけるクリエイターです。1990年代初頭に東京のストリートウェアシーンにデビューして以来、現代的なランウェイにも登場し、そのデザインを世界に知らしめています。

今回の最新リリースは、デザイナーNIGOが個人的にもお気に入りだったというシューズの最後の再解釈。「エア フォース 3は隠れた名作で、当時大好きだったのを覚えています」とNIGO。「Nikeとの初めてのコラボレーションを通じて、この素晴らしさを皆さんに改めて紹介したいです」

大学OBが母校を訪れるホームカミング イベントとポップカルチャーが融合した、NikeとNIGOによるコラボレーションの集大成エア フォース 3が発売

NIGOが手がけたエア フォース 3は、オリジナルモデルと同じミッドソールフォームとラバーアウトソールを装備。大学のホームカミングをテーマにしたアレンジが特徴です。クラシックなカラーと、ペンドルトンウールなどの伝統的な素材を採用し、レトロアメリカンな美しさに対するNIGOの思い入れと、Nikeと大学スポーツとの長年にわたるつながりを融合させています。

Nike x NIGO エア⁠フォース 3は、ミッドナイトネイビーとフォレストグリーンの2色展開で、質感豊かなエンボス加工のレザーオーバーレイをあしらったプレミアムなアッパーが目をひく特別な一足。ソックライナーにはペンドルトンウールのロゴ、シュータンにはチェーンステッチでエア フォースロゴをあしらいました。

フォレストグリーンとミッドナイトネイビーで展開される本モデルは、リバーシブル仕様のペンドルトンウール製スーベニアジャケットと同系色でコーディネートできます。ジャケットに配された箱入りパッチのデザインは、Nike x NIGOコラボレーションの過去のアイテムを知っている人にはお馴染みのもの。

これらのアイテムは、NIGOが幼少期に好んだテレビ番組のジャンルをヒントにしたエア フォース 3の新バージョンの発表から始まり、彼の好きな日本のアニメに着想を得たスポーツウェアアイテムなどが登場した今回のコレクションの集大成をさらに盛り上げます。

大学OBが母校を訪れるホームカミング イベントとポップカルチャーが融合した、NikeとNIGOによるコラボレーションの集大成エア フォース 3が発売
大学OBが母校を訪れるホームカミング イベントとポップカルチャーが融合した、NikeとNIGOによるコラボレーションの集大成エア フォース 3が発売

Nike x NIGOコレクションのクリエイティブなビジョンには、さまざまな要素が影響を与えていますが、NIGOは、Nike本社を訪問したことでもヒントを得たと話します。「アーカイブやラボ、そこで働くチームからたくさんのインスピレーションをもらいました」とNIGO。「目にしたものがすべて、このプロジェクトに大きな影響を与えています」

Nike x NIGOコレクションは今回で最終章を迎えますが、NikeとNIGOのコラボレーションはこれからも続いていきます。NIGOが言うように、これは「わくわくする長い旅の始まり」なのです。

Nike x Nigoの新作フットウェアおよびアパレルは、ミッドナイトネイビーとフォレストグリーンの2色展開で、2026年1月31日よりhumanmade.jpにて発売。なお、ミッドナイトネイビーのカラーとジャケットは、2月6日よりSNKRSおよび一部のNike提携販売店でも発売されます。

公開日：2026年2月10日

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