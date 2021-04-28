MY BACKYARD 私の世界：周囲の自然に恋をする

「こうした環境問題の大半を引き起こしているのは私たちです」と、マーカスは言う。彼は、人々に周囲の環境について教えることで変化を起こすことができると信じている。「教育によって人々の心を開くことができます。皆さんの周囲にはこうしたあらゆる美や感動があふれているのに、そこにあることに気付いていないのです」



マーカスが人々に教えるのは、幼い頃にシングルマザーの母と兄弟たちとアパートに住んでいたときに自ら学んだことだ。こうしたアパートは大抵、スペースが限られているもので、「外は逃げだして、探検に行く場所でした」とマーカスは当時を振り返る。「文字通り、起きている間はずっと外に出て近所で過ごしていました。食事の時間なので帰ってくるようにと母が声を上げるまで外にいるタイプの子どもでした」



彼の母は、毎年夏になるとマーカスと兄弟たちを近くの州立公園にキャンプ旅行に連れて行き、彼の自然愛を育んだ。「州立公園は、どれも、今でも世界で一番お気に入りの場所です」と、彼は言う。こうした子どもの頃の旅行の1つに、自然ツアーへの参加がある。この旅行が後に彼の研究や仕事を通じた生物化学の探求に影響を及ぼすことになった。「誰かに連れられて、トレイルから逸れて森の中に分け入っていったのはあれが初めてでした」と、彼は言う。「[ツアーガイド]は周囲のあらゆる植物や動物の名前と歴史を即座に語ることができるので、本当に感心しました