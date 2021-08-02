GAME RECOGNIZE GAME 通じ合う哲学：Playground Coffeeのジナト・ベイガムとプロデューサーのエル・クレイ

確かに、ゼナットの造るスペース、Playgroundは他のコーヒーショップとは一線を画している。2016年のオープン以来、コミュニティの中心になってきたからだ。エルの推薦文にもあるように、このショップは美味しいコーヒーを提供するだけでなく、詩の朗読、ワークショップ、ラジオ放送、本の交換（近隣住人は誰でも無料で本を寄付したり持っていったりすることができる）などが行われるスペースでもある。ここ1年間、ニューヨーク市全体で開始されたコミュニティフリッジの取り組み（近隣住民が寄付した食料品を、必要な人が誰でも持っていくことができる）にも参加している。



ゼナットは、同じ場所で20年間金物店を営んでいた父親から小規模なビジネスの運営ノウハウを学んだ。エルもまた、プロジェクトを一から主導するのがどういうことかを知っている。彼女は、ワイルド・チャイルドNYCという制作会社の創立者だ。この会社は、実体験から得たストーリーテリングと社会から取り残された人々の物語を専門に扱っている。さらに、エルは自分のポッドキャストを持ち、映画やオーディオのプロジェクトにも数多く携わっている。



ブルックリンの近隣地域とコミュニティ活動に対する情熱を抱きながら、自分たちのビジネスへも情熱を注ぐという共通点を持つエルとゼナットは、強力なタッグを組んで、Playgroundの多目的スペースで行われるイベントに精力的に取り組んでいる。この対談で、2人はコミュニティのサポートを成功させるチームの作り方や、仕事の中でバスケットボール（2人とも熱心なファンだ）が果たす役割について語ってくれた。





エル：ゼナットは、初めて会ったときから「近隣の人たち」を大事にしてきたし、常にコミュニティに関わっていた。新型コロナが流行り始めたときも、Playgroundは率先してコミュニティを受け入れ、抗議行動をする人たちにリソースを提供する一方で、コミュニティフリッジとして食料品を提供するなど、他とは一線を画していた。いつもコミュニティのために活動してきた人だから、普段と同じことをしているだけかもしれないけど、どういう経緯でショップの中からショップの外に活動を広げたの？



ゼナット：コミュニティフリッジをやろうと言い出したのは、高校時代の旧友だった。ここ数ヶ月、農産物直売所では野菜や食料品が余っていて、無料で配ったり、フードバンクから配ったりしていたから。少し周りに呼びかけただけでいつの間にか動き始めていたわけだけど、それ以来、Playgroundの常連さんや地元の人たちが、毎日フリッジから食料品を取り出すのを見かけるようになった。サービス業の人、エッセンシャルワーカーの人、建設現場で働く人、デイサービスを運営している人、それから働くのを止めると経済的に困窮するという人たちがたくさんやってきた。この1時間でも10人ぐらいがやってきては物を置いていったり持っていったりしているから、いま話している間も私はフリッジから目を離せない。このプロジェクトは、驚くほど順調に進んでる。多くのプロジェクトと同じように、これまでちょっとした問題はあったけど、乗り越えて一生懸命続けていかないと、人々が切実に食べ物を必要としているときに私たちがそれを提供するという大きなビジョンが実現できないからね。