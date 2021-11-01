MY BACKYARD 私の世界：地球の未来を守るために

インド、ボパールに住む15歳のガリマ・サクールは、活動家として行動を起こす前から気候変動とそれが世界にもたらす破壊的影響に気が付いていた。13歳の時、レオナルド・ディカプリオがナレーションを務めたドキュメンタリー、『地球が壊れる前に』を観たガリマ。その恐ろしい映像は、彼女の気分を暗くさせ、「エコ不安症」に陥るほど衝撃的だった。彼女は、地球気候の非常事態はどこか遠いところの話ではなく、すぐ身近で起こっていることに気づかされた。すると急に、自分の住む町や国の至るところで発生している環境破壊の兆候が目につき始めたのだった。



「道路脇でタイヤが燃やされたり、どこかで木が切り倒されたり、家庭で使う水を確保するために人々が行列を作ったり、といったささいな出来事に、映画に込められたメッセージを感じ取るようになったんです」とガリマは語る。「これは非常事態のサインなんだと。インドの至るところで見られるこの兆しから、目をそらすことはできません」



ガリマが思い出すのは、ヒマーチャル・プラデシュ州の山間部に位置するビラースプル地区の祖母の家の近くの清らかなせせらぎ。「よく、いとこたちと歩いて川へ行ってました。人も少なく自由に遊べたし、川に魚が泳いでいるのが見えたんですよ」と、懐かしそうに話す。



幼い頃の懐かしい場所は、今やアスファルトで舗装され、命を育むせせらぎは消えてしまった。「道路脇によどんだ水たまりがあるだけ。道路ができたのは私が11歳の頃です。川で遊んだのはほんの数年だけど、その変化を見せつけられたのはショックでした」とガリマは言う。