MY BACKYARD 私の世界：生きる目標と力をくれたボルダリング

ファビアの肉体的な病は、完全に消滅したわけではない。切り傷や擦り傷には特に気を付けなければいけない。なぜなら、回復まで時間がかかり、以前よりも感染症を起こしやすくなっているからだ。さらに、がんの治療によってできた瘢痕組織が可動性に進行的な問題を生じさせ、彼女を長年苦しめてきた背中と臀部に問題を引き起こすことになった。彼女は再び普通に歩けるようになったが、登山の開始地点までハイキングするときは、友人の助けを必要とする。「40-50ポンドのギアを持ち運ぶだけでも重労働です」と言う。多くのクライマーがフットワークは戦略実行の鍵であると語っているが、ファビアはクライミングを上半身で行うスポーツにアレンジした。これは、彼女が切り立った岩壁をよじ登るよりも、ボルダリングのオーバーハングを好む理由にもなっている。「足から落ちると臀部の関節が外れますが、背中から直接落ちれば、臀部はまったく打撃をうけません」と彼女は語る。



アウトドアは、ファビアが自分を見つめ直す機会となった。この7年の間、クライミングは彼女にとって、終日救命判断をしなければいけないというストレスの多い仕事から逃れる手段に。「尖った岩で皮膚を擦って流血や打撲を繰り返したり、骨折や死の危険にさらされたりすることがなぜこんなに楽しいのか、私自身さっぱりわかりません」と彼女は語る。「わかっているのは、私は問題解決と難題を楽しんでいるということ。クライミングは、知能と体を使って解決しなければいけない難題なのです」