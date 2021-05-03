驚きのパワーで魅せる、メキシコのラグビー選手マリア・プルーイン

一番よくある反応は「ショック」かな。必ずしも悪い意味のショックではなくて、どちらかというと「へぇ！そのスポーツのことはなんとなく知ってたけど、女子もプレーできるんだね」という感じ。ラッキーなことに私の両親はラグビーを始めるときにサポートしてくれた。そうした面で苦労している女の子もいる。父親から「これは男のスポーツだぞ」と言われるから。



ただ、みんなが私の体型をラグビー向きじゃないって考えていることには気が付いた。フィールドで私が真っ二つに折れてしまうと思ってる。でも、実際にプレーしてみれば分かるけど、どんな体型でもそれ自体は障害にはならない。正しい戦略に従って精一杯練習すれば、ほとんどの人が自分に合ったポジションを見つけられる。