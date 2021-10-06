躍動する忍者集団、キンジャズ

グループ名には、メンバーの価値観が巧みに込められているのだととマイクは説明する。「一族を意味する『kin』だけではなく、ギリシャ語で動きを意味する『kinetic』という言葉も由来。つまり『躍動する忍者集団』という重層的なコンセプトから生まれたのがKinjazというわけです」



「共通の目標は、『とにかく仲間を大事に』という意識を育むこと。お互いに支え合い、高め合って、集団としての可能性を最大限に発揮すること」と話すのはアンソニー・リーだ。



数多くの事業を起こしてブランドを展開するには、目標の共有が重要になる。Kinjazの事業は、アパレルコレクションの展開、ライブイベントの製作管理、さらにカップ麺などの食品販売にまで及ぶ。それでもやはり、すべてを結び付ける不変の要素はダンスだ。



ヴィン・グエンは語る。「ヘトヘトなときでも、時間と場所を見つけて集まり、イケてる音楽でただ楽しく踊ること。そんな考え方が僕たちの中心にあるから、活動の根拠を思い出せる。お互いのため、ダンスを愛する気持ちのために活動するんです」