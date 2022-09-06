家族全員でNikeのおそろいコーデを楽しもう
購入ガイド
家族全員のサイズがそろうNikeのウェアとスニーカーをご紹介。
1.ナイキ スポーツウェア クラブ フリース スウェットスーツ
柔らかいコットン素材とゆったりとしたフィット感で誰からも愛される、着心地のよい基本の上下セットなら、クラブ フリースがおすすめ。 快適性に優れ、洗濯機で洗える。しかも様々なサイズがそろっていることなどから、Nikeでも最も人気のフリースの1つだ。 クラブ フリース スウェットシャツには、ハーフジップ、パーカー、クルーネック、フルジップの各スタイルが、メンズ、ウィメンズ、キッズのサイズでそろっている。 全身コーディネートするなら、クラブ フリース ジョガーパンツまたはショートパンツで仕上げよう。
合わせるシューズ：ナイキ エア マックス 270
スポーツスタイルの普段使い用シューズなら、ナイキ エア マックス 270をチェック。 全員、クラシックなブラックとホワイトのカラーで統一してもよし、家族のそれぞれが違う色を選んで組み合わせを楽しんでもOK。 ベビー用も含めて、Nike Airクッショニングをソールに装備し、履き心地がアップしている。
2.ナイキ スポーツウェア グラフィック Tシャツとショートパンツ
大胆で楽しいプリントで遊ぶなら、ナイキ スポーツウェア グラフィック Tシャツからお気に入りを選んで家族コーデを楽しもう。 スタンダードフィットで、毎日着るのにぴったりな柔らかいコットン製だ。 仕上げにはジーンズ、または相性のいいナイキ スポーツウェア ショートパンツをプラス。
合わせるシューズ：ナイキ エア フォース 1
大胆なTシャツは、クラシックなナイキ エア フォース 1でまとめよう。 時代を超えたオールホワイトのエア フォース 1は、豊富なサイズ展開。どんな年代にもおすすめだ。 家族の誰かがおすすめコーデに自分の個性をプラスしたいなら、ミッドカットやハイカットのエア フォース 1にしたり、明るいカラーを選ぶのもよい。
3.ナイキ スポーツウェア テック フリース スウェットスーツ
ナイキ スポーツウェア テック フリースのウェアで親子コーデを。 このパーカーは軽量で暖かく、ポケット付き。リブ仕様の袖口で快適にフィットする。
大人や年長のキッズはパーカーとジョガーの組み合わせでコーディネート、小さなキッズはナイキ スポーツウェア テック フリースの上下一体型のワンジーでしっかり着込もう。
合わせるシューズ：ナイキ エア ハラチ
快適さとカジュアルなスタイルを念頭にデザインされたナイキ エア ハラチで、90年代への思い入れを表現。 大人用とキッズ用のサイズ展開で、柔らかいレザーのアクセントと通気性のある素材が特徴だ。
4.ウーブン カーゴ パンツとナイキ スポーツウェア ロングスリーブ Tシャツ
フリースの気分ではないときは、ウーブン カーゴ パンツで親子コーデした日常スタイルをチェック。 バンジーコード付きの柔らかな素材のこのパンツは、快適な履き心地。さらに、サイドシームポケットも付いている。 合わせるのはベーシックなナイキ スポーツウェア ロングスリーブ Tシャツで決まり。
合わせるシューズ：ナイキ ブレーザー
ナイキ ブレーザー MID‘77は、ビンテージ感のあるハイカットスタイルと、普段使いに適した快適性を兼ね備えたシューズ。 ブーティースタイルのベビー用は、柔らかいクッショニングと伸縮性のあるシューレースを使用。最小サイズまであるので、歩き始める前からスニーカースタイルをアピールできる。
5.バイクショートパンツとナイキ Dri-FIT トップ
自転車に乗って出かけるときも、家でのんびりするときも、バイクショートパンツの組み合わせは、アクティブな親子にぴったりな、カジュアルで実用的なコーディネート。 ほどよい伸縮性とサポート感があり、レギンスでは少し暑く感じられる日にぴったりだ。
柔らかなジャージー素材で、ハイウエストのデザイン。 通気性のよいナイキ Dri-FIT トップとの組み合わせなら、気温の高い日も涼しくさらりとした状態をキープできる。
合わせるシューズ：ナイキ ペガサス
家族でアクティブに過ごす日は、全員でナイキ ペガサスを合わせてみよう。 ジョギング、家族で臨む5K大会、子どもとのおいかけっこで公園中を走り回るなど、あらゆる種類のランニングに適したシューズだ。 ラバーソールにワッフルからヒントを得たトラクションパターンを施し、グリップ性と耐久性が強化されている。
文：クレア・タック