家族全員でNikeのおそろいコーデを楽しもう

自転車に乗って出かけるときも、家でのんびりするときも、バイクショートパンツの組み合わせは、アクティブな親子にぴったりな、カジュアルで実用的なコーディネート。 ほどよい伸縮性とサポート感があり、レギンスでは少し暑く感じられる日にぴったりだ。

柔らかなジャージー素材で、ハイウエストのデザイン。 通気性のよいナイキ Dri-FIT トップとの組み合わせなら、気温の高い日も涼しくさらりとした状態をキープできる。

合わせるシューズ：ナイキ ペガサス

家族でアクティブに過ごす日は、全員でナイキ ペガサスを合わせてみよう。 ジョギング、家族で臨む5K大会、子どもとのおいかけっこで公園中を走り回るなど、あらゆる種類のランニングに適したシューズだ。 ラバーソールにワッフルからヒントを得たトラクションパターンを施し、グリップ性と耐久性が強化されている。