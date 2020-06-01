夜の時間をもっと有効活用

たとえば、送らなければならない仕事のメールがあるとする。今夜中に送ればいいと考えると、スマートフォンをいじったり、テレビを見たりといった誘惑が邪魔をし、本当に一晩かけてメールを送ることになってしまう。



しかし、ベッドタイムをきちんと決めていれば、もっと計画的に時間を使えるようになる。実践してみると、時間が限られていても、一晩自由に使える時間がある時と同じ量のタスクがこなせることに気付かされるだろう。



僕がお勧めするベッドタイムは午後10時。どんなに遅くとも、午後11時までにしてほしい。起床時間から逆算して、最低6時間の睡眠が確保できるようにする。その際、歯を磨く時間やリラックスタイムは含めずに、実際に眠っている時間が6時間以上になるよう設定しよう。



もちろん、早めの時間にベッドタイムを設定し、状況や必要に応じて例外的に対応するのもOK。重要なのは、決めたベッドタイムを守れるよう努力を続けることだ。