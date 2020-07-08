キッズにも休養日が必要？

子どもたちは無限のエネルギーの塊だ。飛び跳ねたり、走り回ったりする中、回復のための休息は必要なのだろうか？この点について、業界の専門家やNike Master Trainerたちに話を聞いてみた。



人間の体はそもそも驚異的といえるが、子どもたちの体はさらにずば抜けている。



子どもたちがいつまでも走り回っていられることを思い出してみよう。子どもたちは、全力でサッカーをしても、トランポリンで1時間ジャンプしても、何事もなかったかのようにすぐに回復する。『Frontiers in Psychology』ジャーナルに掲載された最近の研究によれば、「子どもたちの筋肉は疲労に強いだけでなく、トレーニングを積んだ持久力の高いアスリートより短時間で回復する能力が生まれつき備わっている」とのこと。考えられる理由として、子どもたちの未発達な体は、通常私たちの体ほど効率的に機能しないため、激しい運動をする際は有酸素性エネルギーを使っていることが挙げられる。高い負荷や筋力が必要な運動をする際、私たち大人は無酸素性エネルギーを使うため、疲労の原因になる乳酸が生成されるが、有酸素性エネルギーではその乳酸が生成されないのだ。