完璧なランニングフォーム

適切なランニングフォームを維持するためには、筋力トレーニングとモビリティワークが不可欠。イアン・クレイン（オハイオ大学クロストレーニング/外傷予防専門の運動生理学者）いわく、その理由は明らかだ。体が強く、リラックスしていれば、ランニングはうまくいく。弱くて硬くて、疲れやすければ、不適切な筋肉が使われ、フォームが崩れて怪我をしやすくなる。



これが特に当てはまる部位は膝だ。ランニングの怪我のおよそ50パーセントは膝で発生する。「膝はよく橋の中央に例えられます。足先と腰をつないでいる橋。ここが最も弱く、双方の問題から大きな影響を受ける部分なのです」とクレインは説明する。内股気味だったり、オーバーストライドだったり、フォームが悪いと膝を痛めてしまうのはそのせいだ。



足の筋肉から大臀筋まで、膝の上下にある筋肉を強化しよう。ランニング中の衝撃吸収力が向上し、フォーム崩れの原因となる疲労を軽減できる。そんなアドバイスをしてくれるのは、ジャネット・ハミルトン。アトランタで筋力とコンディショニングのコーチを務め、自身のコーチング会社Running Strongを経営している。ハミルトンいわく、重いウェイトを繰り返し持ち上げる訓練をすれば、自分の体重を何キロにもわたって運ぶのもずっとラクになるという。



体全体に筋力をつけることで、ランニングに必要なバランスの維持にも役立つ。「片足で着地するたびに、体全体のバランスを取る必要があります。姿勢を真っすぐ保ち、どちらかに曲がったり傾いたりしないように」とハミルトンは言う。



「そのための筋力トレーニングには、ランニング中と似たパターンで筋肉に負荷をかけるのがおすすめ」とクレイン。ランジ、ステップアップ、シングルレッグデッドリフトなど、片足のエクササイズを重点的に行ってみよう。



モビリティを向上させるには、少なくとも週に2、3回はトレーニングに取り組もう。ワークアウトの前後にフォームローリング、ストレッチ、ヨガを行っても、モビリティに特化したセッションに取り組んで、思いっきりリラックスするのもいい。