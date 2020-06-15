健康的な習慣を定着させるための5つのヒント

方法 5：失敗を大目に見る。

効果的である理由：ライフスタイルを変える際には、逆境と失敗がつきもの。人間なのだから当然だ。Nikeのパフォーマンス部門のシニアディレクターを務めるライアン・フラハーティは、「それがどうした。次はどうする？」の精神をモットーとし、プロアスリートのトレーニングに採用してきた。やり方は次のとおりだ。「昼食に山盛りのフライドポテトを食べたが、それがどうした。これから夕食が待っているが、次はどうする？」「今朝ワークアウトをさぼってしまったが、それがどうした。明日の朝もあるが、次はどうする？」





「『それがどうした。次はどうする？』の精神は、軌道修正の方法です。一度望ましくない食事をしたときにそれを一日中繰り返さないようにしたり、1週間ワークアウトをさぼったときに1か月さぼり続けないようにしたりするために役立ちます」とフラハーティは言う。「失敗にとらわれることなく前進し、未来を変えられるかどうかは自分次第だと自覚することができるんです」また、完璧でなければならないというプレッシャーから解放され、負のスパイラルから抜け出し、すぐに正しい方向に戻りやすくなる。





長期的な習慣を築くために必要なのは完全性ではなく一貫性であるということを忘れてはならない。ここで紹介した作戦を駆使して、新しい習慣を定着させよう。途中で困難に直面したら、「それがどうした。次はどうする？」の精神で乗り越える。これさえあれば、怖いものはない。