コービー 9 プロトロ：コービー・ブライアントの完璧への飽くなきこだわりが、名作の定義を塗り替えるまで

コービー 9のプロトタイプデザインの1作目をエリックがコービーにプレゼンテーションした会議。 そこでエリックがシューズを手渡すと、コービーはシューズを投げ返した。 「シューズからストーリーが見えてこない。もう一度チームに理解してもらう必要がある」

エリックは会議を終えて帰宅する道すがら、欠けていたストーリーの柱に焦点を合わせながら軌道修正する方法を考えていた。 チームは、表現する面積を増やすためにオーバーレイを微調整し、コービーにインスピレーションを与えた多種多様なアーティストやミュージシャンのストーリーに根ざした、さまざまなカラーを取り入れて試行錯誤を繰り返した。

「シューズがあっという間にストーリーを紐解く大きなキャンバスとなり、コービーが深く感銘を受けていた先見の明の持ち主やクリエイティブな人々のインスピレーションや精神が、突如として姿を表したのです」とエリックは語る。