コービー 9 プロトロ：コービー・ブライアントの完璧への飽くなきこだわりが、名作の定義を塗り替えるまで
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コービー 9 プロトロの創作プロセスの裏側を詳しくチェック。
コービー 9の発売準備に取りかかっていた数か月間、世界で最も多作なスニーカーデザイナーの1人であるNikeのイノベーション部門副社長エリック・アヴァールは、コービー・ブライアントに彼のシグネチャーシリーズの最新シューズを贈呈する準備をしていた。
長年にわたり数多くのシグネチャーシューズを発表してきたエリックとコービーは、成功の秘訣についての意見を一致させてきた。 コービー 9が承認を得るために各デザインに求められていたのが、アート、サイエンス、ストーリーという3つの柱だったのだ。
コービー 9のプロトタイプデザインの1作目をエリックがコービーにプレゼンテーションした会議。 そこでエリックがシューズを手渡すと、コービーはシューズを投げ返した。 「シューズからストーリーが見えてこない。もう一度チームに理解してもらう必要がある」
エリックは会議を終えて帰宅する道すがら、欠けていたストーリーの柱に焦点を合わせながら軌道修正する方法を考えていた。 チームは、表現する面積を増やすためにオーバーレイを微調整し、コービーにインスピレーションを与えた多種多様なアーティストやミュージシャンのストーリーに根ざした、さまざまなカラーを取り入れて試行錯誤を繰り返した。
「シューズがあっという間にストーリーを紐解く大きなキャンバスとなり、コービーが深く感銘を受けていた先見の明の持ち主やクリエイティブな人々のインスピレーションや精神が、突如として姿を表したのです」とエリックは語る。
コービー 9は、業界標準から逸脱した一足。ボクサーと彼らのトレーニング法に対するコービーの強い好奇心から着想を得て、足首上部を包み込むハイカットバージョンで登場した。 その後、エンジニアードメッシュのバージョンや、ローカットバージョンもこのモデルに追加された。
コービー 9とそのアイコニックなデザインは、Nike Basketball史上初めてFlyKnit素材を使用したシューズとして発売と同時に波紋を呼ぶこととなった。
熱狂的なファンの間で傑作と称されたこのシューズ。 その称賛は、2024年にリリースされるプロトロバージョンのデザインを担当するチームに、独特のジレンマをもたらした。
名作をさらに向上させる手法とは？
従来のシルエットに高性能な機能を融合したプロトロ（パフォーマンスレトロとも呼ばれる）。 この言葉は、コービー自身が卓越性を追い求めるなかで考案した言葉だ。Nikeのデザインチームと商品チームはプロトロのアイデアを真摯に受け止め、彼のこの考え方を採用。コービー 9のテクノロジーを現代のユーザー向けにアップデートした。
LunarlonフォームをReactフォームに置き換え、より高いエネルギーリターンと反発性を実現。 オリジナルのFlyknitアッパーはそのまま継承しつつ、フォームを変えたことで新しく革新的な足裏の履き心地が実現した。
新たなバージョンではトラクションパターンを改良し、シューズの内側部分にトラクションラインを追加。プレーヤーが滑らずに内側の足でカットできるデザインだ。 足の自然な形状を模したラバーアウトソールに圧力マッピングを採用して、ミッドソールのトラクションをアップデートした。
足をしっかりと固定することで、上を目指すプレーヤーに最高レベルのパフォーマンスとアドバンテージをもたらすことを目指した。
「コービー 9のオリジナルモデルが発売された当時は、Nike Basketball史上最も革新的なシューズを目指していました。だからプロトロでも同じことをやっています。 カーボンファイバーのヒールカウンターで足をしっかり固定しながら、Nike史上最高のトラクションと足裏の履き心地をアスリートに提供したい。 最高のプレーをサポートし、Mamba Mentalityを発揮するためのシューズです」と、ブロンソン・イム（Nikeのコービーフットウェアプロダクトマネージャー）は語る。
オリジナルモデルのリリースから多くの改良が行われたが、目指すゴールにブレはない。アスリートに最高のテクノロジーを提供し、完璧を追求しながら最高レベルのパフォーマンスを発揮してもらうことだ。
コービーの誕生日と伝説を称えたコービー 9 プロトロは、2024年8月23日に一部地域で発売予定。 コービー プロトロ 9 "Halo"は、大人用サイズがSNKRSと一部の販売店にて発売されるほか、今後数か月間でカラーバリエーションが追加される予定だ。
文：アフナン・アルティミミ