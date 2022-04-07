ショートパンツをすっきり収納するための3つのヒント
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しわを防ぎながら、クローゼットやスーツケース、引き出しのスペースをとらずにショートパンツを収納しよう。 ここでは、簡単なショートパンツのたたみ方をご紹介。
最終更新日：2022年4月7日
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スタイルが豊富で普段着にぴったりのショートパンツは万能アイテム。定番の1つと言えるのではないだろうか。 そうなると、いずれクローゼットで場所を取るようになるかもしれない。 ショートパンツを上手にたためば、クローゼットや引き出し、スーツケースを整理しやすくなり、スペースを有効活用できる。 ここではスペースの節約に役立つ、ショートパンツのたたみ方を紹介しよう。まずは基本から。
1. 3ステップで簡単にできる、ショートパンツのかさばらないたたみ方
この3つの手順で、ショートパンツを簡単にたためる。
- シワが付かないよう、たたむ前に1枚ずつ、ひと振りする。 ふくらみや折り目があれば伸ばし、平らな状態にしてたたむようにしよう。
- ショートパンツを平らな面に置くか、正面に持ち上げて、中央の縫い目で縦半分に折りたたむ。
- 裾をウエスト上端に重ねて折りたたむ。
この方法でたためば小さな四角になり、パッキングしやすく、引き出しにも収納しやすい。また、どんなスタイルのショートパンツもきれいにたためる。
2. ショートパンツの収納方法
たたんだショートパンツをうまく整理する方法を2つ紹介しよう。
- ショートパンツを上に重ねて収納する。
- ショートパンツを立てて横に並べて収納する。こうすれば、引き出しを開けたときに、すべてのパンツが目に入る。
ヒント：上に重ねて収納する場合は、重なった列が崩れないように、 ウエストバンドの位置が交互になるように並べること。 たとえば、最初の1枚をウエストバンドが下になるように入れたら、次の一枚はウエストバンドを上向きにして入れる。 交互に収納すれば、列が安定する。
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3. 旅行時のショートパンツのたたみ方
スーツケースのスペースをできるだけ有効に使うには、ショートパンツを丁寧に丸めて入れるのがおすすめ。 方法は次のとおり。
- 余計なシワが付くのを防ぐため、ショートパンツを振るか、生地にふくらみや折り目があれば伸ばしておく。
- 中央の縫い目で縦半分に折りたたむ。
- 裾からウエストバンドに向かってきっちり巻いていき、コンパクトな円筒形にする。
文：レスリー・グレゴリー