ショートパンツのかさばらないたたみ方

たたんだショートパンツをうまく整理する方法を2つ紹介しよう。

ショートパンツを上に重ねて収納する。 ショートパンツを立てて横に並べて収納する。こうすれば、引き出しを開けたときに、すべてのパンツが目に入る。

ヒント：上に重ねて収納する場合は、重なった列が崩れないように、 ウエストバンドの位置が交互になるように並べること。 たとえば、最初の1枚をウエストバンドが下になるように入れたら、次の一枚はウエストバンドを上向きにして入れる。 交互に収納すれば、列が安定する。

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