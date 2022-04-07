Tシャツを上手にたたんでスペースを有効活用

シャツの山を前にしてまず抱く疑問は、そもそもたたむ必要があるかどうかだ。 時間に追われている場合は、ハンガーにかけておくだけでもいい。出し入れが簡単でアイロンがけの手間も省ける。

一般的に、リネン（シワになりやすい）のブラウス、ボタンダウンシャツ、ジャケットなどのトップスは、ハンガーにかけるのが望ましい。 ハンガーにかければシワを予防できるが、ハンガーによってはシャツの型崩れを招く場合もあるので注意が必要だ。 パッド付きのハンガーや大きめのハンガーを使えば、型崩れ防止になる。

ナイキ Dri-FIT ワークアウト トップスのような、コットン混紡素材やポリエステルを使用した普段使いのTシャツは、スペースに余裕があればつるして収納してもよいが、たためば収納スペースを有効に使える。