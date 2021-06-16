プロゴルファーのカルロス・ブラウンが、人生を変える大怪我から見出した本当の力

カルロスは、人生とはゴルフコースのように、コントロールできないものだと考えている。彼はよく「コントロール可能なものはコントロールすべき」という格言を口にする。彼は誰かの希望の光になることを目指したつもりはないだろう。しかし、コントロールできない事態が発生したときに、彼はすばやく新しい現実に対応する必要があった。それができたのは、ひとえに自分を信じていたから。現実的に考え、すぐに新しい状況を大局的に捉えることができたのだ。また、サポートシステム、つまり手術が終わって目が覚めたときに側にいてくれた人たちの力も大きかったという。彼は、当時の自分と同じ状況に置かれた人たちのために、自分がそのサポートシステムになれればと考えている。「もし脚を切断した子どもが私を見たら、きっと彼は『僕もゴルフのプロになれるんだ。僕もゴルフをプレーできるんだ』と言うでしょう」



自分がどのようにして精神的および肉体的な困難を克服して、愛するゴルフと人生を新たな視点で捉えるようになったかを語るカルロス。上の動画で彼のストーリーをチェックしよう。