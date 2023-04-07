変形性関節症がある場合の運動方法についてエキスパートが解説

持久力より筋力の強化を重視するよう、リーはアドバイスする。 筋力や筋肉量が向上すると、筋肉が衝撃を吸収するようになるため、関節への負担が減少することが、多くの研究で示されているそうだ。

靭帯が安定すると関節への力の配分がより均等になるので、バランスを向上させるエクササイズも大事だと、リーは話す。

イバーセンによると、筋肉のこわばりや可動域の制限によって不安定な状態に陥るリスクが高まるとのこと。 「太極拳やヨガのようなエクササイズは、筋力、柔軟性、バランス、コーディネーションをすべて強化できます」と語る。

タナカは、一般的には関節に負荷を加えずに筋力を強化できるエクササイズを選ぶといいと話す。 サイクリング、エリプティカルマシンの使用、ヨガやピラティス、ウォーキング、水泳、ウォーターエアロビクスのクラスなど、負荷の低いアクティビティを検討してみよう。

「水は重力を最小限にして体重を支えてくれるので、水中では関節にかかる力が減少します」とカーチャーは言う。

言うまでもないが、新しいエクササイズを試す際は、事前に医師や理学療法士、認定パーソナルトレーナーに相談することをおすすめする。

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