ダンベル対ベンチプレス：優れているのはどちら？

ベンチプレスは、上半身の筋力を鍛えるための基本的なエクササイズの1つ。 ありがたいことに、この運動を行うためのツールや器具は非常に種類が多い。

しかし、あらゆる手法やツールの中で最も頻繁に使用されるものといえば、おそらくダンベルとバーベルの2種類だろう。 そこでよく議論されるのが、ダンベルとバーベルベンチプレスのどちらが、筋力トレーニングと筋肉増強にとってより効果的かという問いだ。

ほかの多くのケースと同様、それは使用する個人によって大きく異なる。

「ベンチプレスでダンベルかバーベルのどちらを使用すればよいかを決めるには、自分のエクササイズの目標とフィットネスレベルという2つの要素を考える必要があります」と話すのは、アルバート・マセニーだ。登録栄養士（R.D.）で、 認定カイロプラクティックスポーツプラクティショナー（C.S.C.S.）の有資格者でもある。

ここでは、自分にとって最適な器具を見つける方法と、ベンチプレスを使いこなせるようになるまでのステップについて専門家がすすめるヒントをご紹介。