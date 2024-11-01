Nike Dunkの歴史

しかし本当のところ、ダンクの原点とは一体何だろうか？ 1984年のレジェンド、85年のターミネーター、85年のジョーダン 1（上の写真）など、当時人気があったNikeのバスケットボールシューズをすべて融合して誕生したのが、ダンクだ。 実のところこのシューズは、6週間という厳しいスケジュールでデザインから開発、出荷までが行われた。

そんなダンクは、90年代に安価で販売する店舗でスケーターたちが見つけるまで、姿を消していた。 手頃な価格と同じくらい重要なポイントになったのは、スケートボードやそのトリックの追求に適したスタイルと機能をダンクが備えていたことだ。