当時のカタログには「頑丈で優れた設計により、サポート性と快適性を最大限に高めたブレーザー HTは、全米のトッププレーヤーに選ばれています」と記されていた。「最高級のカーフレザーアッパー」が、加硫処理（巨大なオーブンを使用してアッパーとラバーアウトソールを熱で接合する）を経てソールに取り付けられていたが、当時この工程を取り入れていたのは日本の少数の工場だけだった。

誕生後まもなく、ブルインとブレーザーのどちらにも「勝者のためにデザインされたカラー」で配色されたスエードレザーモデルが登場。大人気を博して定番化した。

「アイスマン」と呼ばれたプロバスケットボール選手のジョージ・ガービンは、リーグ加入時に別のブランドのシューズを履いていた。 このガービンが、「プレーヤー限定」シューズを贈られたNike初のアスリートとなる。 そのブレーザーでは、通常「NIKE」ロゴを配置するヒールに「ICEMAN」という文字を入れた。