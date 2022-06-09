サンドラ・ダルトン・スミス博士が教える、休息の取り方

睡眠時間の不足を補えば、疲労感が解決できると考える人は多い。だが内科医のサンドラ・ダルトン＝スミス医学博士（Restorasis創設者）によると、睡眠は本当の休息を目指す序の口に過ぎないという。博士は自身の研究を通して、社会経済、文化、人種などの相違を超越した本質的な休息を7つのタイプに分類した。今回のエピソードでは、そんなダルトン＝スミス博士が司会のジャクリン・バイラーと語りあい、7種類の休息について達成度の自己診断法を解説。厳しいトレーニング中のアスリートも、子育てに疲れた親も、働きすぎの勤め人も必聴のアドバイスだ。ここで紹介するリラックス法は、最適な状態で毎日を過ごすための新習慣。他のToDoリストとは別に考え、さまざまな消耗から上手に回復しよう。