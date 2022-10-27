今おすすめのNikeメンズスリムフィットポロ

今おすすめのNikeメンズ用スリムフィットポロシャツ3選
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快適性と通気性に優れたNikeのスリムフィットポロシャツは、ゴルフやテニスはもちろん普段のカジュアルな装いにも活用できる。
最終更新日：2022年10月27日
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Nikeのスリムフィットポロシャツは、速乾性と通気性に優れた素材を使用。一日を通して快適な着心地をキープしてくれる。 オーダーメイドのように仕立てられた定番スタイルのポロシャツは、試合後のランチやちょっとした用事を済ませるときにも理想的な装いだ。
テニスやゴルフのプレー中はもちろん、スポーツを離れた日常のシーンでも活躍する万能なウェア。Nikeのメンズ用スリムフィットポロシャツを是非一度試してみてほしい。
1.ナイキ ポロ メンズ スリム ポロ
ナイキ ポロ メンズ スリム ポロにはストライプや柄物などのさまざまなデザインがあり、カラーも多彩に展開されている。素材にはオーガニックコットンとリサイクルポリエステル繊維を使用し、柔らかく伸縮性に優れた着心地を実現。ゴルフやテニスで活躍する万能な定番アイテムだ。
主な特徴：
- 体から汗を逃がして素早く乾燥させるNike Dri-FITテクノロジーを搭載
- 背面の長めの裾とサイドベントで裾の出し入れが簡単
- 脇の下に配置された刺繍アイレットで通気性アップ
- 巻き上がりを抑えるリブ仕様の襟
（関連記事：コースでの着用におすすめのNikeのゴルフ用ヘッドウェア）
2.ナイキ ポロ ラファ メンズ スリム ポロ
刺繍された雄牛のロゴは、ラファエル・ナダルのトレードマーク。諦めることを知らないラファのファンにとって、このポロシャツは最高の勝負服になるだろう。
主な特徴：
- Dri-FITテクノロジーが激しいラリー中もさらりとした着心地をキープ
- ニット素材でさらに通気性が向上
- オーガニックコットンとポリエステル繊維が滑らかな肌触りを提供
3.ナイキコート Dri-FIT アドバンテージ メンズ テニスポロ
ポロシャツに分類されるものの、襟がないスタイルのスリムフィットシャツ。首回りの通気性に優れ、特に暑い日のテニスやゴルフで活躍してくれる。
主な特徴：
- 大胆な5色のカラーで展開
- Dri-FITテクノロジーが汗を逃がしてさらりとした着心地をキープ
- 首元のプルリングジッパーで胸部の通気性を強化
- 肩の上から前面に続く縫製が、腕の形に合わせて緩やかなカーブを描きながら心地よくフィット
文：ジュリア・サリバン