Nikeのおすすめ：ワンピースタイプのウィメンズスイムウェア

Nikeがおすすめするワンピースタイプのスイムウェア
購入ガイド
遊び心のあるカラーからユニークなカッティングとスタイルまで、Nikeおすすめのワンピーススイムウェアをチェックしてみよう。
ユニークで快適なワンピーススイムウェアを探しているなら、この記事がきっと参考になるはず。 Nikeのワンピーススイムウェアは、毎日ビーチで遊ぶのにもプールでのワークアウトにもぴったりの機能的なデザインを提供。
Nike Swimコレクションには、人目を引くカットアウト、サポート性の高いスポーティーなスタイル、背中の大きく開いたチーキーなデザインなど豊富なバラエティが用意されている。
自分にぴったりのワンピーススイムウェアを選ぶには
ぴったりのワンピーススイムウェアを見つけるには、まずスイムウェアを着る目的から考えてみよう。 たとえば、プールで何往復も泳ぐのに適した機能的なスイムウェアを探している場合は、やや着圧しながらフィットして水中での動きをサポートしてくれるNike HydraLockなどの高性能素材を使用したワンピーススイムウェアが最適だ。
Nike Swimコレクションには、あらゆる体型や用途に応じたスタイルが揃っている。 以下に、Nikeおすすめのウィメンズ向けワンピーススイムウェアを紹介しよう。
1.カットアウトスタイルのスイムウェア：ナイキ パーティー ドッツ
Nikeは、さまざまなスタイル、カラー、シェイプのカットアウトスイムウェアを提供している。 リサイクル素材を75％以上使用したナイキ パーティー ドッツ ワンピースは、バストを軽くサポートするので、水泳やパドルボートなど、ゼロから低負荷までのウォーターアクティビティに適している。
このスイムウェアは、フィット感を高めて透けにくくする裏地が付いていて、前面のハーフジップで着用感を調節できる。背面はチーキーフィット、脚ぐりは腰の上までのハイレグカットだ。 試着の際は、スイムウェアを着たまま少し動いてみて、好みのフィット感かどうかを確認しよう。
2.ハイレグカットのスポーティーなスイムウェア：ナイキ スニーカーキニ
名前からわかるように、このワンピーススイムウェア（と前面にあしらったレースアップのようなディテール）は、Nikeのアイコニックなスニーカースタイルをイメージしたデザインだ。 ナイキ スニーカーキニ Uバック ワンピースは、腰上までのハイレグカットで、くつろぐ時間にもプールで何往復も泳ぐのにもぴったりのデザイン。きっとこの夏は、あらゆるビーチやプールでの冒険に活躍してくれるだろう。
3.高強度のウォータースポーツ向け：ナイキ ハイドラロック スカルプト
負荷の高い水中ワークアウトなら、水中で最高のパフォーマンスを引き出すように特別にデザインされたナイキ ハイドラロック スカルプト スイムウェアが最適だ。 素材には、着圧しながらすっきりとフィットして体を包み込むHydraLockを使用。
ハイドラロック スカルプト スイムウェアには立体的なサイドパネルを配して、上半身のサポート性を強化している。 高いサポート性を備え、テクニカルな素材を使用したスイムウェアなら、ビーチバレーはもちろんのこと、水辺のあらゆるアクティビティを不快感ゼロでプレーできる。
4.キャッチーなスイムウェア：ナイキ カラー ブロック
洗練された現代的なカラーブロックデザインがひときわ目を引くワンピーススイムウェア。 お気に入りのウォーターアクティビティを快適にこなせる軽量サポートを備えている。 ハイレグカットのチーキーボトムに裏地付きのデザインで、透けにくく滑らかでサポート性のある着用感を提供する。
5.ストラップレススイムウェア：ナイキ ソリッド肩の日焼け跡が目立たない水着を探しているなら、 ストラップを取り外せるナイキ ソリッド レースアップ バンドー ワンピースがおすすめだ。 泳ぐときはストラップを付け、太陽の下でくつろぐときは外すことができる。
ライトサポートのバスト部分と、ドローコードを使用した調節可能なレースアップデザインの背面で、水着のズレも心配無用。 Nikeの多くのワンピーススイムウェアと同様、ボトムのデザインはハイレグカットのチーキー（ヒップの下部がのぞくデザイン）スタイルだ。
文：クレア・タック