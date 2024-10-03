Nikeおすすめのマタニティ向けレギンス
購入ガイド
出産前後の女性におすすめのアイテム。
マタニティウェアにとって大切なのは、快適かつ柔軟であること。 優れたマタニティレギンスは、着用感が心地良いだけでなく、変化する体型に適応し、大きくなるお腹をしっかりと包み込んでサポートしてくれる。さらに、出産後の子育て期間全般にわたってその万能性を発揮する。
マタニティ向けの最適なレギンスについて、Nikeおすすめのアイテムと、それらの機能がランキング上位を占める理由を以下に紹介しよう。
他の製品とは一線を画すNikeのマタニティレギンスの6つの機能
Nikeが自信を持っておすすめするマタニティ向けレギンスといえば、Zenvy (M)とNike One (M)の両コレクションだ。 これらのスタイルでは、妊娠前、妊娠中、そして（長期間にわたる）産後の着用を見据えて入念にデザインされ、精密なユーザーテストを経たレギンスやバイカーショートパンツを提供している。
「Zenvy (M)のレギンスは、妊娠を予定している女性や妊娠生活に入る女性のために特別にデザインされています。 妊娠している期間のみならず、母親として過ごすすべての期間に対応できることを念頭に置いて作られています」こう話すのは、Nikeグローバルアパレル部門のリードプロダクトラインマネージャー、エミリー・ポルコウだ。 「この女性向けバージョンでは外側にポケットを付けました。バランスをとる必要のある女性にとってはとても大切な機能です。 また、可動域と伸縮性を高めるために、重心を少し下げたクロスバックデザインのウエストバンドと、とても深いハイライズのウエストバンドも追加しました。 InfinaSoft素材はスパンデックスの2倍の伸縮性を発揮し、柔軟性も備えています。まさに究極のマタニティレギンスといえるでしょう」
Nike One (M)のレギンスも同様に優れたレギンスの1つ。「これも、妊娠中から育児期間のすべての段階でアクティブなライフスタイルを維持するために必要な快適さ、安心感、そして柔軟性を備えたレギンスです」と、ポルコウは説明する。 「とろけるように柔らかい素材にカラーとプリントが美しく映えるマットなピーチスキン加工仕上げを施しているので、スタイルと個性を表現できます。 もちろん、価格帯も非常にお手頃です」
1. 体に合わせて成長する伸縮性
妊娠中はお腹が大きくなるため、マタニティ向けレギンスの素材もそれに対応できるものが求められる。
Nikeのゼンビー (M) ウィメンズ ジェントルサポート ハイウエスト レギンスとバイカー ショートパンツは、最も必要とされる部分に余裕を持たせたデザイン。伸縮性のある滑らかな素材が体の成長に順応するだけでなく、あらゆる動きにも柔軟に対応する。
ナイキ ワン ウィメンズ ハイウエスト レギンスとバイカー ショートパンツは、伸縮性のある帯状の素材を使用。サポート性のある構造を損なうことなく伸縮性を発揮する。
どちらのスタイルも優れた伸縮性で型崩れすることなく、妊娠前、妊娠中、産後の体にぴったりと快適にフィットする。
2. 快適さを保つ通気性に優れた軽量素材
レギンスとワークアウトギアのコレクション全体において、Nikeが何よりも重視しているのが、快適さだ。 妊娠中は体の痛みや体温の変化といった症状が起こりやすいため、着やすく快適なワークアウトスタイルが特に重要となる。
とろけるように柔らかく滑らかな素材を使用し、速乾性に優れたDri-FITテクノロジーを取り入れて縫い目を最小限に抑えたZenvyとNike Oneのレギンスとバイカーショートパンツは、妊娠期の体が必要とする涼しく快適な着用感を提供する。
Nikeは人気のZenvyスタイルをマタニティコレクション用にアレンジし、大人気のInfinaSoft素材をマタニティレギンスに取り入れた。 InfinaSoftは、お腹が大きくなるにつれて必要となるサポート性と構造を損なうことなく、素肌のような肌触りを提供。
Nike Oneマタニティコレクションでは、適度なボリュームで抜群に柔らかい素材を使用。体の動きに合わせて伸縮し、妊娠中もそれ以降も、サポート性のある快適なフィット感を提供する。
3. 必需品をすっぽり収納できるポケット
ポケットがあると、なにかと心強い。 妊娠中や産後は、スマートフォンや鍵、予備のおしゃぶりを収納できるスペースがあるだけで、日常生活が少し楽になる。
Zenvyのマタニティスタイルやナイキ ワン マタニティ バイカー ショートパンツには太もも部分にポケットが付いており、ほとんどのスマートフォンや日常の必需品を収納できる。 ドロップインポケット（Zenvy）にせよ、外側ポケット（Nike One）にせよ、さまざまな小物をすばやく簡単に収納できるNikeのマタニティレギンスやバイカーショートパンツは心強い味方だ。
4. お腹のために安心感とサポート性を備えたパネル
優れたマタニティレギンスは、お腹にゆとりを持たせてあるだけでなく、体を快適に動かすために必要なサポート性を提供し、腰への圧迫感を軽減してくれる。 ただリラックスしたいときには、ウエストパネルを折りたたんで着用できる点もおすすめだ。
ハイウエストデザインのNikeの ゼンビー レギンスとバイカーショートパンツは、成長するお腹をとろけるように優しく包み込んでサポートする。 Nike Oneのマタニティスタイルは、ワンランク上の構造とサポート性を提供。 どちらもウエストパネルを簡単に折りたためるので、ワークアウトからテレビ鑑賞まで、どんな時間にも着用できる。
5. ずれずにフィットするウエストバンド
妊娠期以外でも、ハイウエストレギンスをずれることなく着用し続けるのは容易ではない。 優れたマタニティレギンスでなければ、腹部がウエストバンドを圧迫する妊娠中期に問題なく対応することはできない。
Nikeのゼンビー マタニティ レギンスとバイカーショートパンツは、丸まりや食いこみ、ズレを軽減する超幅広のウエストバンドを備えている。
6. お手入れも簡単
妊娠中および出産後は、どんな種類の衣服にせよ、洗濯機で洗えることが非常にありがたく思えるものだ。 ワークアウトウェアも、出産の準備や赤ちゃんのお世話をしているときは、迷わずすぐに洗濯機に入れられるものが欠かせない。
Nike Zenvy (M)とNike Oneのマタニティレギンスやバイカーショートパンツは洗濯機で洗えるうえ、耐久性も高いので、何度でも繰り返し着用できる。
よくある質問
マタニティレギンスに最適な素材は？
優れたマタニティレギンスには、さまざまな素材が使用されている。 しかし、マタニティレギンスには、妊娠前、妊娠中、出産後の体の変化に合わせて伸縮し、快適なサポート性を提供する素材や構造が最も必要とされる。 また、Nikeのエキスパートたちは、ワークアウト中もリラックス中も涼しい状態を保つことのできる速乾性素材も推奨している。
妊娠中はマタニティ専用のレギンスを着用するべき？
抜群の伸縮性を備えたハイウエストレギンスであれば、たとえマタニティ専用のものでなくても、妊娠初期には十分に機能する。 しかしお腹が最も大きくなる妊娠後期には、やはり十分なスペース、カバー範囲、しっかりとした構造を提供してくれる、マタニティ専用として特別にデザインされたスタイルの方がよいだろう。
文：サラ・デュリバージュ・ジェイコブス