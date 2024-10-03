Nikeおすすめのマタニティ向けレギンス

Nikeが自信を持っておすすめするマタニティ向けレギンスといえば、Zenvy (M)とNike One (M)の両コレクションだ。 これらのスタイルでは、妊娠前、妊娠中、そして（長期間にわたる）産後の着用を見据えて入念にデザインされ、精密なユーザーテストを経たレギンスやバイカーショートパンツを提供している。

「Zenvy (M)のレギンスは、妊娠を予定している女性や妊娠生活に入る女性のために特別にデザインされています。 妊娠している期間のみならず、母親として過ごすすべての期間に対応できることを念頭に置いて作られています」こう話すのは、Nikeグローバルアパレル部門のリードプロダクトラインマネージャー、エミリー・ポルコウだ。 「この女性向けバージョンでは外側にポケットを付けました。バランスをとる必要のある女性にとってはとても大切な機能です。 また、可動域と伸縮性を高めるために、重心を少し下げたクロスバックデザインのウエストバンドと、とても深いハイライズのウエストバンドも追加しました。 InfinaSoft素材はスパンデックスの2倍の伸縮性を発揮し、柔軟性も備えています。まさに究極のマタニティレギンスといえるでしょう」

Nike One (M)のレギンスも同様に優れたレギンスの1つ。「これも、妊娠中から育児期間のすべての段階でアクティブなライフスタイルを維持するために必要な快適さ、安心感、そして柔軟性を備えたレギンスです」と、ポルコウは説明する。 「とろけるように柔らかい素材にカラーとプリントが美しく映えるマットなピーチスキン加工仕上げを施しているので、スタイルと個性を表現できます。 もちろん、価格帯も非常にお手頃です」