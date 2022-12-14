Nikeおすすめのキッズ水着
購入ガイド
子どもがビーチやプールで1日中遊べるように、快適で耐久性が高く、日焼け防止機能の付いた水着を選ぼう。
Nikeおすすめのガールズ水着
1.ナイキ エッセンシャル ワンピース スイムウェア
子どもが夏中着用できる、クラシックで機能的な水着を探しているなら、ナイキ エッセンシャル ワンピース スイムウェアを選ぼう。 レーサーバックのデザインと標準的なカバー範囲のボトムにより、安心のフィット感を提供するこのスーツなら、子どもたちはさまざまなウォーターアクティビティを快適に楽しめる。
2.ナイキ ウォーター ドット ツーピース スイムウェア
非対称のトップとハイライズのボトムを組み合わせたこのスポーティーなツーピースは、楽しいデザイン、明るいカラー、ドットプリントが特徴だ。 クロスバックのトップは快適で動きやすく、水泳のレッスン、サーフィンのレッスンなど、若いアスリートのウォーターアクティビティにぴったりだ。
3.ナイキ スクリプト ロゴ ミッドキニ
人間工学に基づいた快適な着心地。トップのクロスバックストラップはぴったりとしたフィット感を実現しており、活発な子どもに最適なスイムウェアだ。 このミッドキニ（ビキニとタンキニの中間的なスタイル）はミッドレングスのトップと、セットのビキニのボトムで構成されている。カラーバリエーションが豊富で、前面には大胆なスクリプトロゴが配置されている。
4.ナイキ ショートスリーブ ジップ レッグスーツ
ボディボードやサーフボードが大好きな子どもには、ナイキ ショートスリーブ ジップ レッグスーツがぴったりだ。 しっかりとカバーして快適なフィット感を提供するレッグスーツは、アクティブなウォータースポーツ向けの実用的なスタイルといえる。 さらに、日焼け防止のためにカバー範囲が広いのも特徴だ（露出する肌には必ず日焼け止めを塗ろう）。
5.ナイキ スウッシュ ロングスリーブ ハイドロガード
日焼け防止効果を高めるには、スイムシャツを追加しよう。 このハイドロガードシャツは紫外線保護指数（UPF）40+の日焼け防止機能を備えており、Nike Dri-FITテクノロジーが肌から汗や湿気を逃がして、涼しくさらりとした状態をキープする。
Nikeおすすめのボーイズ水着
1.ナイキ ヘザー ロングスリーブ ハイドロガード
ナイキ ヘザー ハイドロガード スイム シャツは、紫外線から上半身を保護するために長袖を採用しており、水の中でも外でもしっかりカバーする。 速乾性に優れた素材で作られているため、日差しの中で過ごすアクティブな日でも、さらりと涼しい着心地が持続する。
2.ナイキ シャーク ストライプとナイキ シー フレンズ ボレー ショートパンツ
楽しくカラフルなプリントをあしらったスイムパンツ。 伸縮性のあるウエストバンド、調整可能な内側のドローコード、メッシュ素材のブリーフが付属しており、好みに合わせてしっかりとフィットする。 背面にはポケットもあり、収納した小物が乾きやすいよう、メッシュ素材を使用している。 股下約20cmの膝上丈。
3.ナイキ ヘザー ハーフスリーブ ハイドロガード
短めの袖を好むキッズには、UPF 40+の素材を使用したハーフスリーブのハイドロガードがおすすめだ。 内側のネックテープが泳いでいるときや遊んでいるときの摩擦を防ぎ、Nike Dri-FITテクノロジーを搭載した柔らかい素材が速乾性を発揮して肌から汗を逃がしてくれる。
文：クレア・タック