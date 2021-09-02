コズミック ユニティ：デザイン誕生まで

ベネット・ショー（コズミック ユニティーのプロダクトラインマネージャー）は、大のバスケットボールファン。だがMove to Zeroについては素人だった。それでもシューズの開発を進めていくうちに、大好きなバスケットボールとサステナビリティに共通点を見出した。それは、毎年少しでもいいから改善してゴールを目指すということだ。「一歩一歩、着実に結果を残していきたい。だからリサイクル素材の使用量を、毎年5％ずつ増やしていくのが目標。今回のコズミック ユニティーでは、重量の25％に使用しています」とベネットは語る。この25％という目標を効率よく実現するため、デザイナーたちは一部にリサイクル素材を使用した新素材を開発した。例えば、Nike Grindラバーの約10％と最新素材を混入させることで、Crater Foamミッドソールが誕生。またリサイクル素材を99％使用したケーブルシステムをシューズに重ね合わせ、ソックライナーにはリサイクルポリエステルを使用した。フォクシング（甲革）の素材には、再生されたポリエチレンとポリエステルをブレンドしている。そして、シューズのビジュアルにも一切妥協しないのがチームの心意気。未来を体現するデザインは、ファッショナブルでスピード感にあふれている。