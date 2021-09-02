コズミック ユニティ：デザイン誕生まで
リサイクル素材を重量の25％以上を使用してデザインされたバスケットボールシューズで、廃棄物ゼロの未来を描くNikeのビジョンにまた一歩近づくプロセスをチェックしよう。
デザイン誕生まで：コズミック ユニティー
完璧な状態よりも、そこに至るまでの積み重ねが重要だ。バスケットボールでは、勝つための行動すべてが試合に変化をもたらす。ほんの些細なことであっても意味がある。コズミック ユニティーは、廃棄物ゼロの未来へと踏み出すシューズ。まだ十分とは言えないが、重量の25％以上にリサイクル素材を使用し、毎年少しずつ改良しながらサステナブルなデザイン制作に励んでいる。わずかな量であっても、廃棄物を再生することが「Move to Zero」への一歩になるのだ。このシューズが、二酸化炭素と廃棄物をゼロにする目標に貢献していく。Nikeの取り組みをチェックしよう。
Talking Trash 製作の裏側
コズミック ユニティーの歴史は、ナイキ ズーム BB 2 LOW 'Trash Talk'が発売された2008年に遡る。この薄底シューズは、リサイクル素材から高機能のシューズが造れることを証明した。そしてコズミック ユニティはさらに先を目指し、すべての製造プロセスでサステナビリティを追求している。たとえば、デザイナーは紙とペンのスケッチを廃止してデジタルに移行。生産チームも、工場から依頼されるサンプル数の削減に同意した。
ムダを削減
ベネット・ショー（コズミック ユニティーのプロダクトラインマネージャー）は、大のバスケットボールファン。だがMove to Zeroについては素人だった。それでもシューズの開発を進めていくうちに、大好きなバスケットボールとサステナビリティに共通点を見出した。それは、毎年少しでもいいから改善してゴールを目指すということだ。「一歩一歩、着実に結果を残していきたい。だからリサイクル素材の使用量を、毎年5％ずつ増やしていくのが目標。今回のコズミック ユニティーでは、重量の25％に使用しています」とベネットは語る。この25％という目標を効率よく実現するため、デザイナーたちは一部にリサイクル素材を使用した新素材を開発した。例えば、Nike Grindラバーの約10％と最新素材を混入させることで、Crater Foamミッドソールが誕生。またリサイクル素材を99％使用したケーブルシステムをシューズに重ね合わせ、ソックライナーにはリサイクルポリエステルを使用した。フォクシング（甲革）の素材には、再生されたポリエチレンとポリエステルをブレンドしている。そして、シューズのビジュアルにも一切妥協しないのがチームの心意気。未来を体現するデザインは、ファッショナブルでスピード感にあふれている。
廃棄物で確かな機能性を
コズミック ユニティーを、実際のゲームで初めて着用したプロ選手の一人が、エイジャ・ウィルソン（MNBAのMVP）だ。フルレングスのZoom Airストロベルを備えたシューズには、部分的にリサイクルTPUを使用。なおかつイメージ通りの動きができるように設計されている。エイジャのようにフットワーク抜群の選手はもちろん、あらゆるプレーヤーにおすすめできる一足だ。エイジャも次のような感想を寄せている。「軽さにとても驚きました。どんなポジションの選手にもぴったりの設計だと思います。コズミック ユニティーは、私のどんなステップにも対応してくれるシューズ。動きを妨げないのが何よりのポイントです。シューズの機能は過剰でも問題があるのですが、コズミック ユニティーは絶妙にスピードを後押ししてくれます」