Nike Forwardのケア方法

Nike Forwardを使った商品を実際に手にすれば、その特別さが実感できるはず。このウェアは柔らかく軽量で、驚くほどユニークなシルエットを生み出す。また、従来のニットフリースと比較した場合、製造時の二酸化炭素排出量が平均で75％も少なくなっている。



Nike Forwardは、日常的な着用に楽々と耐えられるようデザインされているが、構造が特殊なので、定期的に休ませることで長持ちさせよう。これから何年にもわたってNike Forwardを新品のような見た目に保つには、製品をケアするためのいくつかの簡単なコンセプトを覚えておくことが重要。大切に着用すれば、その思いに応えてくれるのがNike Forwardのウェアなのだ。

Nike Forwardのウェアは冷たい水で洗うこと。これは素材の構造を保ち、縮みを防ぐために重要だ。 Nike Forwardのウェアは、平らな場所に置いて乾かすこと。乾燥機を使わず、ウェアを平らな状態に維持することが、形状と構造を保つのに役立つことを覚えておきたい。 素材にできた毛玉や毛羽立ちは、洋服用のコームやブラシを使ってケアしよう。毛玉や毛羽立ちはNike Forwardのユニークな構造によってできるもので、素材のライフサイクルで起きる自然な現象だ。

ここで紹介する商品のケアに関するガイドラインは、Nike Forwardのウェアをワードローブの定番として活用し続けるための秘訣。また、自分のウェアをケアし、洗濯時の消費電力を減らすことは地球環境にも良い。ウェアにも地球にもメリットがあるのだ。