Nikeおすすめのキッズバスケットボールショートパンツ

Nikeおすすめのキッズ向けバスケットボールショートパンツ
購入ガイド
キッズの最高のプレーをサポートする快適なバスケットボールショートパンツをご紹介。
お子さまが未来のNBAプレーヤーを目指していたとしても、気軽にシュートを楽しんでいるだけでも、キッズがバスケットボールのコートで最大限に活躍するためにはバスケットボールショートパンツが欠かせない。
速乾素材を使用したルーズフィットのデザインでコート中をすばやく移動でき、伸縮性のあるウエストバンドがずれることなくフィット。そんな理想的なバスケットボールショートパンツを着用すれば、ウェアを調整する手間がかからず、コートで集中力をキープできる。キッズが目指しているのがレブロン・ジェームズであれ、サブリナ・イオネスクやヤニス・アデトクンボであれ、その目標への取り組みをサポートするギアが揃っていれば安心だ。
キッズに最適なバスケットボールショートパンツを手に入れたら、NikeのTシャツ、ジャージー、バスケットボールシューズを組み合わせてプレーに必要なキットを揃え、スタイルを完成させよう。
ここでは、Nikeおすすめのキッズ向けバスケットボールショートパンツを紹介する。
1. ナイキ Dri-FIT エリート 23 ショートパンツ
即席でチームを組んで楽しむピックアップゲームや、週末のトーナメントに最適なNikeのエリート 23 キッズ バスケットボールショートパンツ。Dri-FITテクノロジーによる軽量の速乾素材を特長とし、コートを端から端まで駆け回っても涼しく快適な状態をキープする。
メッシュパネルで通気性を強化し、ゆったりとしたルーズフィットのデザインで動きやすく、レイアップシュートにも挑みやすい。このバスケットボールショートパンツは幅広いカラーが揃っているので、お気に入りチームのジャージーに合うものを選べる。
2. ナイキ Dri-FIT エリート ショートパンツ
バスケットボールのために作られた、シンプルですっきりとしたショートパンツ。バスケットボールを楽しむお子さまにシンプルで実用的なウェアを探しているなら、迷わずこのキッズ用バスケットボールショートパンツを選ぼう。Dri-FITテクノロジーを搭載し、伸縮性があり心地よくフィットするウエストバンドを備えた機能的なウェアなら、体の動きを妨げることがなく、プレーに集中できる。汗をかいても、屋外コートでのプレーで汚れが付いても目立たないブラックカラーは、洗濯を担当する人にとってもうれしいポイントだ。
3. ナイキ DNA ショートパンツ
便利なジッパー付きユーティリティポケットやドローコード付きの伸縮性のあるウエストバンドなど、細部まで気を配ったキッズ向けバスケットボールショートパンツ。コートの内外で楽に着用できる実用的なアイテムだ。パイピングとのコントラストが効いたシンプルなショートパンツに、定番の刺繍のスウッシュロゴでスポーティーな印象をプラス。股下13cmの膝上丈なので、短めのバスケットボールショートパンツを好むキッズも快適に着用できる。
4. ナイキ Dri-FIT DNA ショートパンツ
軽量ニットのDri-FIT素材は、キッズプレーヤーがコートを縦横無尽に駆け回っても熱をこもらせないようにする上で欠かせない。ゆとりのあるこのキッズバスケットボールショートパンツは、理想のプレーを何時間追求し続けても爽やかな着用感が持続するデザイン。裾に配したストライプのテープがクラシックな印象を演出し、サイドポケットと追加のジッパー付きポケットはおやつの収納にも便利だ。
5. ナイキ Dri-FIT ショートパンツ
練習中にフットワークを試したりフリースローに取り組むキッズには、コートで最大限快適に動けるバスケットボールショートパンツを用意したい。ルーズフィットの軽量ショートパンツは、キッズに必須の機能をすべて備えたデザイン。大きなスウッシュが目を引くだけでなく、定番のカラーが揃っているので友達とゲームに参加するときに備えて色違いで揃えておくこともできる。
6. ナイキ Dri-FIT エリート ベビーショートパンツ
あなたにそっくりなベビーは将来、ステフィン・カリーのように活躍するかもしれない。ベビー向けのバスケットボールショートパンツで、一足先にドリブルを始めよう。通気性に優れた定番バスケットボールショートパンツが、プレーのレベルを問わず自信を持って動けるようサポートする。
文：エミリア・マッデン