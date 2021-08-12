家族のルーツが夢への原動力：スポーツとモデル業で夢を追うアミラ・ナタンヌ

アミラは今、次のステップや、スポーツとの関わりを含めて、どうすれば目的を持った人生を歩めるかについて考えている。スポーツチームのメンバーになれなかった経験もあるが、自らの行動のおかげで前向きな姿勢を保てるのだ。自宅でのウエイトリフティングや長時間のウォーキングに取り組み、今は30日のヨガチャレンジを始めようとしているところ。自分では忍耐が足りないと言うが、さらに瞑想も取り入れようとしている。



アミラは祖父の影響で、大学では内科学を学び、ジェンダーと人種が重なり合って軽視される人々の体への影響について研究した。出産時に黒人女性の死亡率が高い状況を変えたいという強い思いを抱え、産前産後の母親をサポートするドゥーラの資格を取ることで、その思いを形にしようと考えている。アミラ自身にも深く関わる重要な分野だ。「母は5回出産し、帝王切開を4回経験しています」とアミラは言う。



ニューヨークに移住したアミラは、好奇心旺盛で、納得がいくまで問い続ける自身の姿勢と、その志を実現する原動力のルーツをたどるのは簡単だと言う。それは家族なのだ。彼女はこう語っている。「家族から学んだのは、コミュニティを慈しむこと。私の家族はコミュニティを大事にしていました」