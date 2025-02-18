ACG 2021 SPRING：オレゴン州クレーターレイク国立公園

今シーズンのテーマは「魔法のようなものとの出会い」。オレゴン州のクレーター湖は、まさに魔法の存在を感じさせる湖だ。北アメリカで最も深いこの湖は、地表よりもはるか下にあるのにもかかわらず、神秘的な青みを帯びた水の色が真っ先に目に飛び込む。Nikeは自分たちの直感を信じ、慣れ親しんだレイヤーシステムで今年のコレクションをスタートさせる。GORE-TEX ”Misery Ridge” ジャケット、Polartec® ”Wolf Tree” プルオーバー、PrimaLoft ”Rope de Dope” ベストに新色を取り入れ、マウンテン フライ シューズの履き口を低くした。さらに、”Wizard Island”パーカーをはじめとした新しいアイテムがACGシリーズに登場する。魔法のようなものと出会えるチャンスだ。