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ACGのデザイン方針
物事にはプロセスがある。何かを生み出す前には、インスピレーションを求める。 All Conditions Gearの指針となる原則をチェックしよう。キミの学びになることがあるかもしれない。そして、学ぶということは素晴らしい。
A —アウトドア用として、デザインから、テスト、製造までを地球上で実施する地球製ギア
All Conditions Gear、略してACG。そのモットーは、「アウトドア用として、デザインから、テスト、製造までを地球上で実施」することだ。人生で一度もハイキングをしたことがない人から原生地域のベテランガイドまで、すべてのプロセスにおいて自然と人を念頭に置いている。
B —ロケーションに基づいたストーリー
シーズンごとに拠点を別の地域に移し、環境への理解を深めている。ジャングル、砂漠、火山、ツンドラ。インスピレーションを得るためなら、どこへ行くことも厭わない。
C — 地球をモデルとしてデザイン
ACGのギアは、地球上でつくられている。だからこそ、外に出て、目を見開いて環境を観察し、デザインに役立つ情報を探す。岩の多い地形をトレッキングするには、トラクションが必要だ。体がべたつくほど蒸し暑いジャングルでは、通気性に優れたメッシュが活躍する。黒砂海岸からは、履いたまま海に入れるシューズのインスピレーションが得られる。
D — 製品テスト
ACGの基準を満たすギアは、どのようにして出来上がるのか？キミの手に届く前に、世界中のあらゆる環境でテストが行われる。ACGのロゴは我々の太鼓判の象徴なのだ。
E — サステナビリティ
ACGのギアは、母なる自然に配慮をして作られている。Nikeは、サステナビリティを高める方法を常に模索している。地球は一つしかない。だからこそ、地球を中心に物事を考えよう。
F — アウトドア用
ACGには、自然と調和する哲学がある。地球は、支配するものでも、飼い慣らすものでもない。楽しい時を過ごすことができる場所だ。あとは、外に出るだけ。私たちは今も地球で暮らしているのだ。さあ、大自然の中に出掛けよう。