ACGのギアは、地球上でつくられている。だからこそ、外に出て、目を見開いて環境を観察し、デザインに役立つ情報を探す。岩の多い地形をトレッキングするには、トラクションが必要だ。体がべたつくほど蒸し暑いジャングルでは、通気性に優れたメッシュが活躍する。黒砂海岸からは、履いたまま海に入れるシューズのインスピレーションが得られる。