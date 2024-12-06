Sette vantaggi di correre al mattino

Quando inizi la giornata con una sessione di running, hai a cuore la tua salute e il tuo benessere, perché dare priorità ai propri bisogni equivale a prendersi cura di sé. Secondo il National Institutes of Mental Health, avere riguardo per se stessi può aiutare a gestire lo stress e ridurre il rischio di malanni, oltre che dare una bella sferzata di vitalità. E quando ci si prende cura di se stessi per primi, si può scoprire di avere una maggiore disponibilità per prendersi cura degli altri, ad esempio familiari, colleghi di lavoro o amici.